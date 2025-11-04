Végre a szebbik arcát láthatjuk az ősznek! Mutatjuk, hogy mit tartogat az időjárás holnap

Az időjárás holnap a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint az ország nagy részén egy viszonylag nyugodt, enyhülést hozó nap előtt állunk. A nappali hőmérsékletek többnyire 17–22 °C között alakulnak, bár az északi területeken ez pár fokkal alacsonyabb lehet. A felhőzet fokozatosan csökken, délután már néhol derült is lehet az ég. Csapadék csak kis eséllyel fordul elő, főként az északkeleti régióban előfordulhat gyenge zápor. Északkeleten az élénk, esetenként erős keleties szél okozhat légmozgást. Riasztás országszerte nem szerepel az érvényben lévő figyelmeztetések között.

Mutatjuk, hogy mit tartogat az időjárás holnap

Így alakul az időjárás holnap Hajdú-Bihar vármegyében

Reggel: A nap korai óráiban az ég részben felhős lesz, de fokozatosan csökken a felhőzet. A hőmérséklet 6–10 °C körül alakul, enyhe széllel, több helyen párássággal. A csapadék esélye minimális, így az esernyőt nyugodtan otthon hagyhatjuk.

Délután: A legmelegebb órákban a hőmérséklet 16–18 °C-ra emelkedik. A felhőzet gyérül, naposabb szakaszok is lehetnek. A szél mérsékelt marad, keleti vagy északkeleti irányból, de különösebb zavaró lökések nem várhatók. Csapadék itt sem várható.

Este: Az esti órákra újra enyhén lehűl az idő, a hőmérséklet 9–12 °C közé esik. Az égbolt jellemzően derült lesz, a szél tovább mérséklődik, így nyugodt, hűvös estére készülhetünk – a csillagos égbolt pedig otthoni programokat is vonzóvá tehet.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztető előrejelzése szerint Hajdú-Bihar megyére nincs érvényben jelenleg semmilyen figyelmeztetés vagy riasztás – tehát nem várható olyan veszélyes időjárási jelenség, amely miatt kiemelt figyelem szükséges.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Debreceni járás 7 17 10 Hajdúhadház 6 16 9 Hajdúszoboszló 7 17 11 Hajdúböszörmény 6 16 10 Püspökladány 7 17 10 Balmazújváros 6 16 9

Összességben: az ősz kezdi megtörni hűvösebb arcát. A naposabb időszakok és a kellemesen enyhe délután ideálisak lehetnek egy séta vagy szabadtéri program számára. Az este már hűvösebb lesz – érdemes egy könnyű kabáttal készülni –, de a légkör nyugodt, zavaró időjárási esemény nélkül.

