Folytatódik a szeszélyes őszi időjárás Hajdú-Biharban! Mutatjuk, hogy mit tartogat az időjárás holnap
Országszerte számíthatunk esőre. Változékony lesz az időjárás holnap Hajdú-Biharban.
Az időjárás holnap a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint az ország nagy részén továbbra is csökkenő csapadékhajlam jellemző, helyenként még előfordulhat gyenge eső, de már nincs jelentős esőzés az előrejelzésben. A felhőzet kezdetben sokfelé lehet magasabb, de fokozatosan felszakadozik, hosszabb-rövidebb időre több napsütésre is számítani lehet. A nappali maximum hőmérséklet többnyire 11 és 16 °C között alakul országszerte. A szél mérséklődik, a légmozgás általánosan gyenge-közepes lesz.
Így alakul az időjárás holnap Hajdú-Bihar vármegyében
Reggel: Kisebb maradványfelhőzet lehet, különösen a keleti, határ menti településeken, de fokozatosan csökken a felhőzet. A hőmérséklet 3 °C körül indulhat, helyenként köd-, párafoltok is előfordulhatnak a sík térségekben. A szél szelíd lesz, mérsékelt marad.
Délután: A napsütés esélye nő, de gomolyfelhők azért előfordulhatnak. A nappali csúcsérték várhatóan 14–16 °C körül alakul, ez enyhébbnek számít ezen az időszakon. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge-mérsékelt lesz, a korábbi napokhoz képest nyugodtabb időre számíthatunk.
Este: Fokozatos felhősödés lehet, különösen a keleti járásokban ismét megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet 6–8 °C-ra csökken, kissé hűvösebb lesz az éjszaka, érdemes melegebb öltözetet választani. A szél tovább gyengül, nyugodt esti órák ígérkeznek.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztető előrejelzése szerint Hajdú-Bihar megyére nincs érvényben jelenleg semmilyen figyelmeztetés vagy riasztás – tehát nem várható olyan veszélyes időjárási jelenség, amely miatt kiemelt figyelem szükséges.
Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Debreceni
|3–4
|14–15
|7–8
|Hajdú-böszörményi
|2–3
|14–15
|6–7
|Püspökladányi
|2–3
|14–16
|6–8
|Balmazújvárosi
|2–3
|14–15
|6–7
|Derecskei
|3–4
|15–16
|7–8
Összességben: a holnapi időjárás Hajdú-Biharban az enyhébb délutáni hőmérséklet, a csapadék hiánya és a mérséklődő szél mind kedveznek a szabadtéri programoknak. Reggel és este ugyan hűvösebb lehet, ezért érdemes rétegesen öltözködni.
