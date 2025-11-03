november 3., hétfő

Folytatódik a szeszélyes őszi időjárás Hajdú-Biharban! Mutatjuk, hogy mit tartogat az időjárás holnap

Címkék#időjárás-előrejelzés#ősz#időjárás#Hajdú-Bihar

Országszerte számíthatunk esőre. Változékony lesz az időjárás holnap Hajdú-Biharban.

Az időjárás holnap a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint az ország nagy részén továbbra is csökkenő csapadékhajlam jellemző, helyenként még előfordulhat gyenge eső, de már nincs jelentős esőzés az előrejelzésben. A felhőzet kezdetben sokfelé lehet magasabb, de fokozatosan felszakadozik, hosszabb-rövidebb időre több napsütésre is számítani lehet. A nappali maximum hőmérséklet többnyire 11 és 16 °C között alakul országszerte.  A szél mérséklődik, a légmozgás általánosan gyenge-közepes lesz.

Így alakul az időjárás holnap Hajdú-Bihar vármegyében

Reggel: Kisebb maradványfelhőzet lehet, különösen a keleti, határ menti településeken, de fokozatosan csökken a felhőzet. A hőmérséklet 3 °C körül indulhat, helyenként köd-, párafoltok is előfordulhatnak a sík térségekben. A szél szelíd lesz, mérsékelt marad.

Délután: A napsütés esélye nő, de gomolyfelhők azért előfordulhatnak. A nappali csúcsérték várhatóan 14–16 °C körül alakul, ez enyhébbnek számít ezen az időszakon. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge-mérsékelt lesz, a korábbi napokhoz képest nyugodtabb időre számíthatunk.
Este: Fokozatos felhősödés lehet, különösen a keleti járásokban ismét megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet 6–8 °C-ra csökken, kissé hűvösebb lesz az éjszaka, érdemes melegebb öltözetet választani. A szél tovább gyengül, nyugodt esti órák ígérkeznek.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztető előrejelzése szerint Hajdú-Bihar megyére nincs érvényben jelenleg semmilyen figyelmeztetés vagy riasztás – tehát nem várható olyan veszélyes időjárási jelenség, amely miatt kiemelt figyelem szükséges.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Debreceni3–414–157–8
Hajdú-böszörményi2–314–156–7
Püspökladányi2–314–166–8
Balmazújvárosi2–314–156–7
Derecskei3–415–167–8

 

 

Összességben: a holnapi időjárás Hajdú-Biharban az enyhébb délutáni hőmérséklet, a csapadék hiánya és a mérséklődő szél mind kedveznek a szabadtéri programoknak. Reggel és este ugyan hűvösebb lehet, ezért érdemes rétegesen öltözködni. 

