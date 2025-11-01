Vasárnap az ország nagy részén vasárnap a magasabb légrétegekben felhőzet fokozatosan vékonyodik, így több órás napsütésre is számíthatunk. Hőmérsékletben napközben 17–21 °C körüli értékek alakulhatnak, késő este pedig 8–12 °C-ra hűlhet vissza a levegő. Csapadék egyelőre nem várható, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt marad – jellemzően 2–4 m/s körüli dél–délnyugati szél várható. De tartogathat még meglepetéseket az időjárás holnap, az ország legkeletibb részein helyenként megnövekedhet a felhőzet és kissé élénk lehet a légmozgás.

Kabát bekészítve? Nem sokáig élvezhetjük már a jó időt, ezt hozza az időjárás holnap!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Készülhet Hajdú‑Bihar vármegye: így alakul az időjárás holnap

Reggel: A vasárnap reggel többnyire mérsékelten felhős idővel indul a megyében, helyenként vékony ködfoltok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 8–10 °C körül alakul, a szél gyenge, dél–délnyugati irányból 1–3 m/s sebességgel fújhat. Csapadék nincs kilátásban, a légmozgás is alig érzékelhető lesz.

Délután: A napsütés túlsúlya várható, de az égbolt nem lesz teljesen derült: időnként vékonyabb, fátyol- vagy gomolyfelhők húzódhatnak át, melyek azonban nem hoznak csapadékot. A maximum-hőmérséklet 18–20 °C körül alakul, a szél kissé erősödhet, dél–délnyugatról 3–5 m/s sebességgel fújhat.

Este: Kora estére ismét mérséklődik a légmozgás, de a közel nullához közelítő hajnali értékek előjele már megjelenik: 12–14 °C körül alakulhat az esti hőmérséklet. Az égbolt nagyobb részben derült lehet, de helyenként maradhatnak felhős foltok. Csapadékra továbbra sincs esély.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztető előrejelzése szerint Hajdú-Bihar megyére nincs érvényben jelenleg semmilyen figyelmeztetés vagy riasztás – tehát nem várható olyan veszélyes időjárási jelenség, amely miatt kiemelt figyelem szükséges.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Debrecen 9 20 13 Hajdúhadház 8 19 12 Balmazújváros 8 19 12 Püspökladány 8 18 12 Berettyóújfalu 9 20 13 Derecske 9 20 13 Nyíradony 8 19 12

Összességben: a holnapi időjárás kapcsán a vármegye lakói egy viszonylag nyugodt, már inkább őszi mint nyári hangulatú napra számíthatnak. A reggeli párás, hűvös idő után délutánra szépen felmelegszik a levegő, naposabb idő várható, de az égbolt nem lesz teljesen felhőtlen Debrecenben sem – így mindig érdemes egy könnyű kabátot magunknál tartani. Este már a hőmérséklet visszaesik, és a szél is mérséklődik, így a nap zárása hűvösebb lesz.

Ajánljuk még: