Hűha!

1 órája

Kabát bekészítve? Nem sokáig élvezhetjük már a jó időt, ezt hozza az időjárás holnap!

Címkék#debrecen#Hajdú-Bihar megye#időjárás

Kifogástalan idővel indult a hétvége, ráadásul úgy néz ki, vasárnap is élvezhetjük még a jó időt. A lehűlés jelei azonban már észrevehetőek lesznek, nagyot változik az időjárás holnap estétől.

Haon.hu

Vasárnap az ország nagy részén vasárnap a magasabb légrétegekben felhőzet fokozatosan vékonyodik, így több órás napsütésre is számíthatunk. Hőmérsékletben napközben 17–21 °C körüli értékek alakulhatnak, késő este pedig 8–12 °C-ra hűlhet vissza a levegő. Csapadék egyelőre nem várható, a légmozgás pedig többnyire mérsékelt marad – jellemzően 2–4 m/s körüli dél–délnyugati szél várható. De tartogathat még meglepetéseket az időjárás holnap, az ország legkeletibb részein helyenként megnövekedhet a felhőzet és kissé élénk lehet a légmozgás.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Készülhet Hajdú‑Bihar vármegye: így alakul az időjárás holnap

Reggel: A vasárnap reggel többnyire mérsékelten felhős idővel indul a megyében, helyenként vékony ködfoltok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 8–10 °C körül alakul, a szél gyenge, dél–délnyugati irányból 1–3 m/s sebességgel fújhat. Csapadék nincs kilátásban, a légmozgás is alig érzékelhető lesz.

Délután: A napsütés túlsúlya várható, de az égbolt nem lesz teljesen derült: időnként vékonyabb, fátyol- vagy gomolyfelhők húzódhatnak át, melyek azonban nem hoznak csapadékot. A maximum-hőmérséklet 18–20 °C körül alakul, a szél kissé erősödhet, dél–délnyugatról 3–5 m/s sebességgel fújhat. 

Este: Kora estére ismét mérséklődik a légmozgás, de a közel nullához közelítő hajnali értékek előjele már megjelenik: 12–14 °C körül alakulhat az esti hőmérséklet. Az égbolt nagyobb részben derült lehet, de helyenként maradhatnak felhős foltok. Csapadékra továbbra sincs esély.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztető előrejelzése szerint Hajdú-Bihar megyére nincs érvényben jelenleg semmilyen figyelmeztetés vagy riasztás – tehát nem várható olyan veszélyes időjárási jelenség, amely miatt kiemelt figyelem szükséges.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban

Járás                 Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C)
Debrecen92013
Hajdúhadház81912
Balmazújváros81912
Püspökladány81812
Berettyóújfalu92013
Derecske92013
Nyíradony81912

Összességben: a holnapi időjárás kapcsán a vármegye lakói egy viszonylag nyugodt, már inkább őszi mint nyári hangulatú napra számíthatnak. A reggeli párás, hűvös idő után délutánra szépen felmelegszik a levegő, naposabb idő várható, de az égbolt nem lesz teljesen felhőtlen Debrecenben sem – így mindig érdemes egy könnyű kabátot magunknál tartani. Este már a hőmérséklet visszaesik, és a szél is mérséklődik, így a nap zárása hűvösebb lesz. 

