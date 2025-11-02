Az esernyőt ne hagyjuk otthon! Az időjárás holnap tartogathat meglepetéseket Hajdú-Biharban!

Az időjárás holnap a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint hajnalban nyugat felől frontális felhőzet érkezik, ami a Dunántúlon borult időt okoz, míg keletebbre reggelig még vékonyabb lehet a felhőzet. Késő estétől egyre többfelé várható eső, záporeső - jellemzően még csak a Dunántúlon, illetve néhol az északkeleti részeken. A Nyugat-Dunántúlon jelentős mennyiség hullhat. A délnyugati szél hazánk nyugati kétharmadán fokozatosan északnyugatira fordul, és megélénkül, helyenként megerősödik, néhol a magasabban fekvő részeken viharos lökések is lehetnek.

Így alakul az időjárás holnap Hajdú-Bihar vármegyében

Reggel: A reggeli órákban 6–8 °C körül indulhat a nap, a derült, szélvédett helyeken akár 4–5 °C is lehet. Felhőzet kezdetben enyhén felhős, dél felé haladva fokozatosan csökkenhet a felhőréteg. A szél általánosan nyugatira fordul, mérsékelt marad, de a reggeli órákban élénkebb lökések előfordulhatnak.

Délután: A délutáni órákra 17–20 °C-ig is emelkedhet a hőmérséklet – a napsütötte, nyitott területeken kissé melegebb is lehet. A felhőzet tovább csökken, helyenként hosszabb napsütés várható. Csapadék is valószínű, viszont a szél kissé élénkülhet, főként a nyíltabb tájakon érezhető lehet.

Este: Estefelé 11–13 °C köré hűl a levegő. Az égbolt általában derült marad, a szél fokozatosan mérséklődik. A hajnali órákra is viszonylag nyugodt, stabil idő ígérkezik.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztető előrejelzése szerint Hajdú-Bihar megyére nincs érvényben jelenleg semmilyen figyelmeztetés vagy riasztás – tehát nem várható olyan veszélyes időjárási jelenség, amely miatt kiemelt figyelem szükséges.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Debreceni 6 19 12 Berettyóújfalui 5 18 11 Hajdúhadházi 6 20 12 Balmazújvárosi 5 18 11 Püspökladányi 6 19 12

Összességben: a holnapi időjárás reggel még hűvös, kissé felhős lehet az égbolt, délután viszont már több napsütés, kellemesen meleg levegő várható. Az este elcsendesedik, észrevehető csapadék nélkül, mérséklődő széllel. Bár nincs külön riasztás, az időjárás váltása miatt érdemes rétegesen öltözködni, főként a reggeli órákban. Egy nyugodt, enyhébb, kissé őszi hangulatú nap várható – ideális lehet például egy délutáni séta vagy könnyed szabadtéri program.

