Megússzuk eső nélkül a szombatot? Mutatjuk, milyen idő lesz Hajdú-Biharban!

A köd és a rétegfelhőzet feloszlását követően alapvetően napos, fátyolfelhős időre számíthatunk szombaton - elsősorban északkeleten, valamint az Alpokalján, a Fertő környékén lehetnek kissé vastagabb felhők is. Csapadék nem lesz. A délies irányú szél az Észak-Dunántúlon többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között várható, de északkeleten néhol ennél hűvösebb is lehet. Késő estére jobbára 7 és 15 fok közé hűl le a levegő – olvasható a HungaroMet időjárás-előrejelzésében.

Időjárás: tökéletes kirándulóidő lesz szombaton Debrecenben és Hajdú-Biharban

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Időjárás: erre kell számítani Hajdú-Biharban

Reggel: Szombat reggel a levegő hőmérséklete várhatóan 11-13 °C körül indul. A reggeli órákban többnyire gyengén felhős égbolt jöhet – köd, pára nem kizárt, különösen a mélyebb fekvésű helyeken. Csapadék jellemzően nem várható, a szél mérsékelt marad, dél-keleti irányból 5-10 km/h sebességgel.

Délután: Délutánra a hőmérséklet emelkedik, 18-20 °C körüli maximumokra számíthatunk.

A felhőzet fokozatosan növekedhet, többfelé lehet fátyolfelhő, sőt helyenként gomoly- vagy rétegfelhő is kialakulhat.

Ugyanakkor tartós, intenzív csapadék nem várható. A dél-délnyugati szél élénkülhet, 15-20 km/h sebességgel, egy-egy széllökés előfordulhat.

Este: Estefelé a hőmérséklet csökken, 14-15 °C körül alakulhat. Az ég részben felhős marad, de rövidebb-hosszabb derült időszakok is lehetnek. Csapadék továbbra sem valószínű, a szél mérséklődik, a levegő már nyugodtabb lesz.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Így alakulnak a hőmérsékletek az egyes járásokban

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Debreceni járás 12 19 15 Hajdúnánási járás 11 18 14 Hajdúhadházi járás 12 20 15 Hajdúszoboszlói járás 12 19 14 Balmazújvárosi járás 11 18 14 Berettyóújfalui járás 12 19 13 Nyíradonyi járás 11 18 14 Püspökladányi járás 12 19 15 Hajdúböszörményi járás 12 17 13

Összegezve: milyen lesz a szombati időjárás Hajdú-Biharban?

Szombaton a hajdú-bihari térségben egy viszonylag csendes, enyhe ősz végi napra számíthatunk: a reggel kissé hűvösebb, de a délután mérsékelten meleg, míg az este nyugodtabb, részben felhős lesz. Nem kell intenzív esőre vagy zord szélre készülni. Azonban a fokozatosan növekvő felhőzet miatt a nap vége felé már kevésbé lesz tűző a napsütés, tehát jobb, ha a programokat a nap első felére időzítjük. Összességében: nyugodt, mérsékelten derült hangulatú nap várható.

Ez is érdekelhet: