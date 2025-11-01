november 1., szombat

Marianna névnap

11°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

14 perce

Megússzuk eső nélkül a szombatot? Mutatjuk, milyen idő lesz Hajdú-Biharban!

Címkék#debrecen#napos#időjárás

Délutánra megnövekedhet a felhőképződés. Mutatjuk, milyen lesz a szombati időjárás a vármegyében!

Haon.hu
Megússzuk eső nélkül a szombatot? Mutatjuk, milyen idő lesz Hajdú-Biharban!

Megússzuk eső nélkül a szombatot? Mutatjuk a hajdú-bihari időjárás-előrejelzést a napra!

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A köd és a rétegfelhőzet feloszlását követően alapvetően napos, fátyolfelhős időre számíthatunk szombaton - elsősorban északkeleten, valamint az Alpokalján, a Fertő környékén lehetnek kissé vastagabb felhők is. Csapadék nem lesz. A délies irányú szél az Észak-Dunántúlon többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között várható, de északkeleten néhol ennél hűvösebb is lehet. Késő estére jobbára 7 és 15 fok közé hűl le a levegő – olvasható a HungaroMet időjárás-előrejelzésében.

Időjárás: tökéletes kirándulóidő lesz szombaton Debrecenben és Hajdú-Biharban
Időjárás: tökéletes kirándulóidő lesz szombaton Debrecenben és Hajdú-Biharban
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Időjárás: erre kell számítani Hajdú-Biharban

Reggel: Szombat reggel a levegő hőmérséklete várhatóan 11-13 °C körül indul. A reggeli órákban többnyire gyengén felhős égbolt jöhet – köd, pára nem kizárt, különösen a mélyebb fekvésű helyeken. Csapadék jellemzően nem várható, a szél mérsékelt marad, dél-keleti irányból 5-10 km/h sebességgel.

Délután: Délutánra a hőmérséklet emelkedik, 18-20 °C körüli maximumokra számíthatunk. 

A felhőzet fokozatosan növekedhet, többfelé lehet fátyolfelhő, sőt helyenként gomoly- vagy rétegfelhő is kialakulhat. 

Ugyanakkor tartós, intenzív csapadék nem várható. A dél-délnyugati szél élénkülhet, 15-20 km/h sebességgel, egy-egy széllökés előfordulhat.

Este: Estefelé a hőmérséklet csökken, 14-15 °C körül alakulhat. Az ég részben felhős marad, de rövidebb-hosszabb derült időszakok is lehetnek. Csapadék továbbra sem valószínű, a szél mérséklődik, a levegő már nyugodtabb lesz.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Így alakulnak a hőmérsékletek az egyes járásokban

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Debreceni járás121915
Hajdúnánási járás111814
Hajdúhadházi járás122015
Hajdúszoboszlói járás121914
Balmazújvárosi járás111814
Berettyóújfalui járás121913
Nyíradonyi járás111814
Püspökladányi járás121915
Hajdúböszörményi járás121713

Összegezve: milyen lesz a szombati időjárás Hajdú-Biharban?

Szombaton a hajdú-bihari térségben egy viszonylag csendes, enyhe ősz végi napra számíthatunk: a reggel kissé hűvösebb, de a délután mérsékelten meleg, míg az este nyugodtabb, részben felhős lesz. Nem kell intenzív esőre vagy zord szélre készülni. Azonban a fokozatosan növekvő felhőzet miatt a nap vége felé már kevésbé lesz tűző a napsütés, tehát jobb, ha a programokat a nap első felére időzítjük. Összességében: nyugodt, mérsékelten derült hangulatú nap várható.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu