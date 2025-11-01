Megússzuk eső nélkül a szombatot? Mutatjuk, milyen idő lesz Hajdú-Biharban!

14 perce
A köd és a rétegfelhőzet feloszlását követően alapvetően napos, fátyolfelhős időre számíthatunk szombaton - elsősorban északkeleten, valamint az Alpokalján, a Fertő környékén lehetnek kissé vastagabb felhők is. Csapadék nem lesz. A délies irányú szél az Észak-Dunántúlon többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között várható, de északkeleten néhol ennél hűvösebb is lehet. Késő estére jobbára 7 és 15 fok közé hűl le a levegő – olvasható a HungaroMet időjárás-előrejelzésében.
Időjárás: erre kell számítani Hajdú-Biharban
Reggel: Szombat reggel a levegő hőmérséklete várhatóan 11-13 °C körül indul. A reggeli órákban többnyire gyengén felhős égbolt jöhet – köd, pára nem kizárt, különösen a mélyebb fekvésű helyeken. Csapadék jellemzően nem várható, a szél mérsékelt marad, dél-keleti irányból 5-10 km/h sebességgel.
Délután: Délutánra a hőmérséklet emelkedik, 18-20 °C körüli maximumokra számíthatunk.
A felhőzet fokozatosan növekedhet, többfelé lehet fátyolfelhő, sőt helyenként gomoly- vagy rétegfelhő is kialakulhat.
Ugyanakkor tartós, intenzív csapadék nem várható. A dél-délnyugati szél élénkülhet, 15-20 km/h sebességgel, egy-egy széllökés előfordulhat.
Este: Estefelé a hőmérséklet csökken, 14-15 °C körül alakulhat. Az ég részben felhős marad, de rövidebb-hosszabb derült időszakok is lehetnek. Csapadék továbbra sem valószínű, a szél mérséklődik, a levegő már nyugodtabb lesz.
Így alakulnak a hőmérsékletek az egyes járásokban
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Debreceni járás
|12
|19
|15
|Hajdúnánási járás
|11
|18
|14
|Hajdúhadházi járás
|12
|20
|15
|Hajdúszoboszlói járás
|12
|19
|14
|Balmazújvárosi járás
|11
|18
|14
|Berettyóújfalui járás
|12
|19
|13
|Nyíradonyi járás
|11
|18
|14
|Püspökladányi járás
|12
|19
|15
|Hajdúböszörményi járás
|12
|17
|13
Összegezve: milyen lesz a szombati időjárás Hajdú-Biharban?
Szombaton a hajdú-bihari térségben egy viszonylag csendes, enyhe ősz végi napra számíthatunk: a reggel kissé hűvösebb, de a délután mérsékelten meleg, míg az este nyugodtabb, részben felhős lesz. Nem kell intenzív esőre vagy zord szélre készülni. Azonban a fokozatosan növekvő felhőzet miatt a nap vége felé már kevésbé lesz tűző a napsütés, tehát jobb, ha a programokat a nap első felére időzítjük. Összességében: nyugodt, mérsékelten derült hangulatú nap várható.
