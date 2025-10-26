1 órája
Elemi erővel csapott le a vihar éjszaka Hajdú-Biharra, de van még ott, ahonnan ez jött! - radarképpel!
Jól járt az, aki átaludta! Viharos idővel, villámok és mennydörgés kíséretében telt az éjszaka Hajdú-Biharban.
Ahogy arra már az előzetes előrejelzések szerint számítani lehetett: szombaton, a késő délutáni óráktól kezdődően zivatarok sora csapott le az ország középső és keleti részére. A HungaroMet a szombat délutáni időjárás-előrejelzésében már előrejelezte az éjszakai viharokat. A köpönyeg.hu adatai szerint vármegyénkben éjfélig mintegy 4 mm csapadék hullott le. Ez persze az Időkép lenti radarképét látva nem is meglepő, hiszen 23 óra után is elemi erővel tomboltak még a viharok Hajdú-Biharban:
Vasárnap sem javul számottevően az időjárás
A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap hajnalra nagyobb területen párássá válhat a levegő, köd is képződhet. A pára és köd feloszlása után az ország északkeleti felén még hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, eközben nyugat felől fokozatosan egyre nagyobb területen beborul az ég.
Nagyobb eséllyel az ország déli felén fordulhat elő eső, de délután északnyugaton sem kizárt néhány zápor.
Hajnalra általában 4 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, de néhol ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 10 és 16 fok között várható - írta vasárnapi előrejelzései között a HungaroMet.
