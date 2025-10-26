október 26., vasárnap

Ilyet még nem láttál!

1 órája

Mintha az ég nyílt volna meg! Csillagszórót csinált a hajdú-bihari templom tornyából a vihar - videóval!

Címkék#Berettyóújfalu#templom#időjárás#Furta#villámlás

Egy térfigyelő kamera rögzítette az elképesztő jelenetet. Egész éjszaka tombolt a vihar, hatalmas villám csapott be a furtai templomtorony tetejébe!

Haon.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, hatalmas viharok tomboltak szombat éjszaka Hajdú-Bihar szerte. Az ítéletidő tengernyi problémát okozott, egyik tűzeset érte a másikat, gyakorlatilag pihenni sem volt ideje a lánglovagoknak. Nádudvaron, Debrecenben, Nagykerekiben de még Hosszúpályiban is akcióba lendültek a tűzoltók. 

Mintha az ég nyílt volna meg! Csillagszórót csinált a hajdú-bihari templom tornyából a vihar
Mintha az ég nyílt volna meg! Csillagszórót csinált a hajdú-bihari templom tornyából a vihar
Forrás: Facebook / Extrém időjárás- észlelések (nyílt csoport)

Elemi erővel csapott le a villám Furtán

Sokan valószínűleg már javában húzták a lóbőrt, mire igazán belendült a vihar, a szörnyű mennydörgések még éjfél után is hallhatóak voltak. Ilyenkor persze joggal merül fel az emberben: mi történik ha egy ilyen villám becsap valahová? Furtán a templomtorony villámhárítója szerencsére jól bírta a strapát, a hatalmas villámcsapásokat ráadásul egy biztonsági kamera is felvette.

Videón a villámcsapás:

Hatalmas károkat okozott a szombat éjszakai vihar

Hosszúpályiban, a Nagy utcában gyullad ki egy 25 négyzetméteres, fa szerkezetű, lemezfedésű épület, amelyet szerszámok tárolására használtak. A debreceni tűzoltók és a konyári önkéntesek vonultak a helyszínre, és két vízsugárral oltották a lángokat. Fotók:

Nádudvarra is nagy erőkkel vonultak a tűzoltók. Vélhetően egy villámcsapás miatt gyulladhatott ki egy ingatlan. Az oltási munkálatok még a reggeli órákban is folytak. Fotók:

