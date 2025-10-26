1 órája
Mintha az ég nyílt volna meg! Csillagszórót csinált a hajdú-bihari templom tornyából a vihar - videóval!
Egy térfigyelő kamera rögzítette az elképesztő jelenetet. Egész éjszaka tombolt a vihar, hatalmas villám csapott be a furtai templomtorony tetejébe!
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, hatalmas viharok tomboltak szombat éjszaka Hajdú-Bihar szerte. Az ítéletidő tengernyi problémát okozott, egyik tűzeset érte a másikat, gyakorlatilag pihenni sem volt ideje a lánglovagoknak. Nádudvaron, Debrecenben, Nagykerekiben de még Hosszúpályiban is akcióba lendültek a tűzoltók.
Elemi erővel csapott le a villám Furtán
Sokan valószínűleg már javában húzták a lóbőrt, mire igazán belendült a vihar, a szörnyű mennydörgések még éjfél után is hallhatóak voltak. Ilyenkor persze joggal merül fel az emberben: mi történik ha egy ilyen villám becsap valahová? Furtán a templomtorony villámhárítója szerencsére jól bírta a strapát, a hatalmas villámcsapásokat ráadásul egy biztonsági kamera is felvette.
Videón a villámcsapás:
Hatalmas károkat okozott a szombat éjszakai vihar
Hosszúpályiban, a Nagy utcában gyullad ki egy 25 négyzetméteres, fa szerkezetű, lemezfedésű épület, amelyet szerszámok tárolására használtak. A debreceni tűzoltók és a konyári önkéntesek vonultak a helyszínre, és két vízsugárral oltották a lángokat. Fotók:
Hatalmas lángokkal égett egy hajdú-bihari vendégház egyik épülete – fotókon a pusztítás
Nádudvarra is nagy erőkkel vonultak a tűzoltók. Vélhetően egy villámcsapás miatt gyulladhatott ki egy ingatlan. Az oltási munkálatok még a reggeli órákban is folytak. Fotók:
Nagy pusztítást okozott a vihar, villámcsapás miatt gyulladhatott ki a hajdú-bihari ingatlan
