Mintha az ég nyílt volna meg! Csillagszórót csinált a hajdú-bihari templom tornyából a vihar - videóval!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, hatalmas viharok tomboltak szombat éjszaka Hajdú-Bihar szerte. Az ítéletidő tengernyi problémát okozott, egyik tűzeset érte a másikat, gyakorlatilag pihenni sem volt ideje a lánglovagoknak. Nádudvaron, Debrecenben, Nagykerekiben de még Hosszúpályiban is akcióba lendültek a tűzoltók.

Mintha az ég nyílt volna meg! Csillagszórót csinált a hajdú-bihari templom tornyából a vihar

Forrás: Facebook / Extrém időjárás- észlelések (nyílt csoport)

Elemi erővel csapott le a villám Furtán

Sokan valószínűleg már javában húzták a lóbőrt, mire igazán belendült a vihar, a szörnyű mennydörgések még éjfél után is hallhatóak voltak. Ilyenkor persze joggal merül fel az emberben: mi történik ha egy ilyen villám becsap valahová? Furtán a templomtorony villámhárítója szerencsére jól bírta a strapát, a hatalmas villámcsapásokat ráadásul egy biztonsági kamera is felvette.

Videón a villámcsapás:

Hatalmas károkat okozott a szombat éjszakai vihar

Hosszúpályiban, a Nagy utcában gyullad ki egy 25 négyzetméteres, fa szerkezetű, lemezfedésű épület, amelyet szerszámok tárolására használtak. A debreceni tűzoltók és a konyári önkéntesek vonultak a helyszínre, és két vízsugárral oltották a lángokat. Fotók: