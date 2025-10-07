október 7., kedd

Mai évfordulók
56 perce

Jön a vénasszonyok nyara? Mutatjuk, milyen idő lesz holnap

Címkék#napsütés#ősz#vénasszonyok nyara#időjárás

Rég volt olyan szép idő, mint amilyen szerdán várható. Talán megérkezik végre a vénasszonyok nyara is.

Haon.hu

Az utóbbi időben alaposan rárúgta Debrecenre és Hajdú-Biharra az ajtót az ősz, most azonban változás várható a időjárásban. A Köpönyeg előrejelzése szerint reggel még hűvös, felhős lesz az idő, de a délelőtt folyamán folyamatos melegedés várható, napközben pedig már úgy érezhetjük, hogy beköszöntött a vénasszonyok nyara. A hőmérséklet egészen 18 fokig emelkedhet és zavartalan napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél viszont megélénkülhet. A késő délutáni, esti órákban 13 fok körül alakul a hőmérséklet. 

Beköszönt a vénasszonyok nyara Hajdú-Biharba?
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az országos előrejelzés szerint gyakran erősen felhős égből elszórtan alakul ki zápor. Az északnyugati szél megerősödik. 16-17 fok körül alakul a hőmérséklet.

Ajánljuk még:

 

 

