Jön a vénasszonyok nyara? Mutatjuk, milyen idő lesz holnap

Az utóbbi időben alaposan rárúgta Debrecenre és Hajdú-Biharra az ajtót az ősz, most azonban változás várható a időjárásban. A Köpönyeg előrejelzése szerint reggel még hűvös, felhős lesz az idő, de a délelőtt folyamán folyamatos melegedés várható, napközben pedig már úgy érezhetjük, hogy beköszöntött a vénasszonyok nyara. A hőmérséklet egészen 18 fokig emelkedhet és zavartalan napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél viszont megélénkülhet. A késő délutáni, esti órákban 13 fok körül alakul a hőmérséklet.

Beköszönt a vénasszonyok nyara Hajdú-Biharba?

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az országos előrejelzés szerint gyakran erősen felhős égből elszórtan alakul ki zápor. Az északnyugati szél megerősödik. 16-17 fok körül alakul a hőmérséklet.

