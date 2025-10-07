56 perce
Jön a vénasszonyok nyara? Mutatjuk, milyen idő lesz holnap
Rég volt olyan szép idő, mint amilyen szerdán várható. Talán megérkezik végre a vénasszonyok nyara is.
Az utóbbi időben alaposan rárúgta Debrecenre és Hajdú-Biharra az ajtót az ősz, most azonban változás várható a időjárásban. A Köpönyeg előrejelzése szerint reggel még hűvös, felhős lesz az idő, de a délelőtt folyamán folyamatos melegedés várható, napközben pedig már úgy érezhetjük, hogy beköszöntött a vénasszonyok nyara. A hőmérséklet egészen 18 fokig emelkedhet és zavartalan napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani, a szél viszont megélénkülhet. A késő délutáni, esti órákban 13 fok körül alakul a hőmérséklet.
Az országos előrejelzés szerint gyakran erősen felhős égből elszórtan alakul ki zápor. Az északnyugati szél megerősödik. 16-17 fok körül alakul a hőmérséklet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Csak azt hitte, hogy harcsát fogott a Keleti-főcsatornán, de ez nézett vissza rá a horogról
Lidl? ALDI? Mi már tudjuk, mi épül a Monostorpályi úti McDonald's étterem mellett!