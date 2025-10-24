1 órája
Durva széllökésekkel érkezett meg a hidegfront Hajdú-Biharba! – radarképpel, videóval
Riasztás van érvényben vármegyénkre! Az időjárás-előrejelzés szerint a 70 km/h-t is meghaladhatja a szél Hajdú-Biharban.
Az országos időjárás-előrejelzés szerint hazánk nagy részén pénteken reggel erősen felhős vagy borult volt az ég, többfelé esővel, záporral, néhol zivatarokkal, főként északon nagyobb mennyiségű csapadékkal. Napközben a front mögött a felhőzet felszakadozik, napos időszakok is előfordulnak, ám a változékony felhőzet mellett helyenként még záporok kialakulhatnak. A nyugatias szél országszerte élénk, északon viharos lökésekkel jelentkezik. A hőmérséklet reggel 7-14, délután 12-18 Celsius-fok között alakul – írja a HungaroMet.
Kiadták a riasztást! Hatalmas széllökések Hajdú-Biharban
A HungaroMet széllökések miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést Hajdú-Biharra. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. A legerősebb lökések többnyire 60-80 km/h között alakulhatnak, főleg a magasabban fekvő helyeken 80 km/h-t meghaladó lökések is lehetnek. Délután fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, este inkább már csak élénk lökések fordulhatnak elő ezeken a területeken is.
Erős szél Debrecenben:
