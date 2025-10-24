október 24., péntek

Salamon névnap

14°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Durva széllökésekkel érkezett meg a hidegfront Hajdú-Biharba! – radarképpel, videóval

Címkék#Riasztás#szél#zivatar#zápor#hidegfront#Hajdú-Bihar

Riasztás van érvényben vármegyénkre! Az időjárás-előrejelzés szerint a 70 km/h-t is meghaladhatja a szél Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Az országos időjárás-előrejelzés szerint hazánk nagy részén pénteken reggel erősen felhős vagy borult volt az ég, többfelé esővel, záporral, néhol zivatarokkal, főként északon nagyobb mennyiségű csapadékkal. Napközben a front mögött a felhőzet felszakadozik, napos időszakok is előfordulnak, ám a változékony felhőzet mellett helyenként még záporok kialakulhatnak. A nyugatias szél országszerte élénk, északon viharos lökésekkel jelentkezik. A hőmérséklet reggel 7-14, délután 12-18 Celsius-fok között alakul – írja a HungaroMet.

Zivatarokra is számíthatunk

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Kiadták a riasztást! Hatalmas széllökések Hajdú-Biharban

A HungaroMet széllökések miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést Hajdú-Biharra. A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. A legerősebb lökések többnyire 60-80 km/h között alakulhatnak, főleg a magasabban fekvő helyeken 80 km/h-t meghaladó lökések is lehetnek. Délután fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, este inkább már csak élénk lökések fordulhatnak elő ezeken a területeken is.

Hatalmas széllökések Hajdú-Biharban
Hatalmas széllökések Hajdú-Biharban
Forrás: met.hu

Erős szél Debrecenben:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu