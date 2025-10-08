október 8., szerda

Érdemes rétegesen öltözni Hajdú-Biharban! Mutatjuk, milyen idő lesz holnap

Címkék#ősz#időjárás#Hajdú-Bihar

Esőre nem kell számítani. Napsütéses, kellemes őszi időjárás lesz csütörtökön Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Továbbra is maradnak az őszi, hűvös reggelek, majd napsütés váltja fel az időjárást Debrecenben. A Köpönyeg előrejelzése szerint a reggeli órákban még hűvös, felhős lesz az idő, de a délelőtt során folyamatos melegedés várható, napközben pedig már a hőmérséklet egészen 18 fokig emelkedhet. Esőre nem kell számítani Hajdú-Biharban, az északnyugati szél viszont megélénkül. A késő délutáni órákban 14 fok körül alakul a hőmérséklet. 

Napsütéses, kellemes őszi időjárás lesz csütörtökön Hajdú-Biharban
Napsütéses, kellemes őszi időjárás lesz csütörtökön Hajdú-Biharban
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Az országos előrejelzés szerint gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. 

Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum.

