Érdemes rétegesen öltözni Hajdú-Biharban! Mutatjuk, milyen idő lesz holnap
Esőre nem kell számítani. Napsütéses, kellemes őszi időjárás lesz csütörtökön Hajdú-Biharban.
Továbbra is maradnak az őszi, hűvös reggelek, majd napsütés váltja fel az időjárást Debrecenben. A Köpönyeg előrejelzése szerint a reggeli órákban még hűvös, felhős lesz az idő, de a délelőtt során folyamatos melegedés várható, napközben pedig már a hőmérséklet egészen 18 fokig emelkedhet. Esőre nem kell számítani Hajdú-Biharban, az északnyugati szél viszont megélénkül. A késő délutáni órákban 14 fok körül alakul a hőmérséklet.
Az országos előrejelzés szerint gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor.
Az északnyugati szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum.
