Folytatódik a hűvös, őszies időjárás Hajdú-Biharban

Hideg, borús időjárással indult a szerdai nap Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint túl sok változás nem is árható a nap folyamán. A délelőtti órákban több helyen is számítani kell majd esőre. A hőmérséklet mindössze 13 fokig emelkedik majd, az éjszakai órákban viszont mindössze 2 fokot mérhetünk. A szél mérsékelt marad.

Marad a hűvös, őszies időjárás

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az országos előrejelzés szerint észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

