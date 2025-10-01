október 1., szerda

+14
+5
Időjárás

1 órája

Folytatódik a hűvös, őszies időjárás Hajdú-Biharban

Éjszaka már a fagypontot is megközelíti a hőmérséklet. Az időjárás szerdán nem kedvez a szabadtéri programoknak.

Haon.hu

Hideg, borús időjárással indult a szerdai nap Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint túl sok változás nem is árható a nap folyamán. A délelőtti órákban több helyen is számítani kell majd esőre. A hőmérséklet mindössze 13 fokig emelkedik majd, az éjszakai órákban viszont mindössze 2 fokot mérhetünk. A szél mérsékelt marad. 

Marad a hűvös, őszies időjárás
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az országos előrejelzés szerint észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

