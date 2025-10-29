Ilyen fordulatra senki nem számított, mutatjuk, milyen lesz a hajdú-bihari időjárás

A felhős, kissé hűvös reggelt követően hamar jön a változás Debrecen és Hajdú-Bihar időjárásában, sok napsütésre és a megszokottnál melegebb időre van kilátás. A HungaroMet előrejelzése szerint Északkeleten is csökken a felhőzet, és általában napos, száraz idő várható. Estétől nyugat felől fátyolfelhők érkeznek, illetve északkeleten képződik felhőzet.

Kellemes időjárásra van kilátás

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A délnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, helyenként erős lökések, estétől a Dunántúlon tovább erősödik, sőt viharossá is fokozódik a délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 21 fok között várható, tehát beköszönt a vénasszonyok nyara vármegyénkbe is.

Ilyen lesz az időjárás este

Este északkeleten átmenetileg befelhősödik, illetve nyugat felől vastag fátyolfelhőzet érkezik fölénk. Ez hajnalra a Dunántúlon helyenként meg is vastagszik. Csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél sokfelé lesz élénk, a Dunántúlon helyenként erős. A Nyugat-Dunántúlon néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7, 13 fok között alakul, de északkeleten, keleten a kevésbé felhős, szélcsendes tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Ajánljuk még: