Derűs, de hűvös marad az időjárás Hajdú-Biharban

Tovább folytatódik a hűvös, őszies időjárás Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtökön túlnyomóan napos időre van kilátás, de a hőmérséklet ennek ellenére sem emelkedik 14 fok fölé, míg éjszaka akár 1 fokig is lehűlhet. A napsütést olykor megzavarhatják a felhők, de esőre nem kell számítani, a szél viszont többször megélénkülhet.

Folytatódik az őszies időjárás

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az országos előrejelzés szerint változóan felhős idő várható, estére északkelet felől egyre inkább kitisztul az ég. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Az északkeleti szél sokfelé erős lesz. Reggel -1 és +7 fokot mérhetünk, délután nagyjából 15 fokra melegszik a levegő.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

