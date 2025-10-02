46 perce
Derűs, de hűvös marad az időjárás Hajdú-Biharban
Továbbra is érdemes rétegesen öltözködni. Folytatódik az őszies időjárás a vármegyében.
Tovább folytatódik a hűvös, őszies időjárás Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint csütörtökön túlnyomóan napos időre van kilátás, de a hőmérséklet ennek ellenére sem emelkedik 14 fok fölé, míg éjszaka akár 1 fokig is lehűlhet. A napsütést olykor megzavarhatják a felhők, de esőre nem kell számítani, a szél viszont többször megélénkülhet.
Az országos előrejelzés szerint változóan felhős idő várható, estére északkelet felől egyre inkább kitisztul az ég. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő. Az északkeleti szél sokfelé erős lesz. Reggel -1 és +7 fokot mérhetünk, délután nagyjából 15 fokra melegszik a levegő.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
