Frontérzékeny? - akkor ezt látnia kell, így alakul az időjárás Hajdú-Biharban!

A hét utolsó napján úgy néz ki, valamennyien fellélegezhetünk. Az orvosmeteorológiai előrejelzés is igen kedvező képet fest.

Haon.hu

Változóan felhős időre számíthatunk, néhol már tartósabb rétegfelhőzettel. Kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél többfelé megélénkül. 19 fok körül alakul a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 11 és 16 Celsius fok között alakul majd, csapadéktól a mai nap folyamán még nem kell tartanunk.

Frontérzékeny? - kivételesen jó hírünk van, igen kedvezően alakul az időjárás Hajdú-Biharban!
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

