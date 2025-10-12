38 perce
Frontérzékeny? - akkor ezt látnia kell, így alakul az időjárás Hajdú-Biharban!
A hét utolsó napján úgy néz ki, valamennyien fellélegezhetünk. Az orvosmeteorológiai előrejelzés is igen kedvező képet fest.
Változóan felhős időre számíthatunk, néhol már tartósabb rétegfelhőzettel. Kicsi az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél többfelé megélénkül. 19 fok körül alakul a hőmérséklet - olvasható a köpönyeg.hu országos időjárás-előrejelzésében. Debrecenben és környékén a napi hőmérséklet 11 és 16 Celsius fok között alakul majd, csapadéktól a mai nap folyamán még nem kell tartanunk.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
