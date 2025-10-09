október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

52 perce

Az esernyőt nem érdemes otthon hagyni! Tartogat meglepetést az időjárás holnapra

Címkék#szél#időjárás#Hajdú-Bihar#eső

Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Az időjárás holnap Hajdú-Biharban változó lesz.

Haon.hu

Az időjárás holnap Debrecenben nagyrészt  ködös, esős és napsütéses lesz. A Köpönyeg előrejelzése szerint a reggeli órákban még hűvösebb, esős lesz az idő, de a délelőtt során folyamatos kisebb melegedés várható, napközben pedig már 16 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Csapadékra kell számítani Hajdú-Biharban és északnyugati szél megélénkül. A késő délutáni órákban 14 fok körül alakul a hőmérséklet. 

Az időjárás holnap Hajdú-Biharban változó lesz
Az időjárás holnap Hajdú-Biharban változó lesz
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az országos előrejelzés szerint reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 19–20 fok körüli hőmérséklet várható.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu