Az esernyőt nem érdemes otthon hagyni! Tartogat meglepetést az időjárás holnapra
Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Az időjárás holnap Hajdú-Biharban változó lesz.
Az időjárás holnap Debrecenben nagyrészt ködös, esős és napsütéses lesz. A Köpönyeg előrejelzése szerint a reggeli órákban még hűvösebb, esős lesz az idő, de a délelőtt során folyamatos kisebb melegedés várható, napközben pedig már 16 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Csapadékra kell számítani Hajdú-Biharban és északnyugati szél megélénkül. A késő délutáni órákban 14 fok körül alakul a hőmérséklet.
Az országos előrejelzés szerint reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős idő ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 19–20 fok körüli hőmérséklet várható.
