Marad a szokottnál talán hidegebb időjárás Hajdú-Biharban

Hideg idővel köszöntött be a péntek Debrecenbe és Hajdú-Biharba egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint továbbra sem várható változás az időjárásban, marad a hűvös, de napos idő a vármegyében. A hőmérséklet napközben 13 fokig emelkedhet, éjszaka pedig 3 fokig süllyedhet. Eső továbbra sem várható, a szél olykor azonban megélénkülhet.

Igazi őszi időjárás vár Hajdú-Biharra

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az országos előrejelzés szerint nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat. Az ÉK-i szél megerősödhet. 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Kathy István meteorológus csütörtökön nyilatkozott portálunknak, részletesen elmondta, milyen időjárásra számíthatunk az elkövetkezendő időszakban: