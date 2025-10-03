október 3., péntek

+14
+2
Időjárás

52 perce

Marad a szokottnál talán hidegebb időjárás Hajdú-Biharban

Címkék#Debrecen#ősz#időjárás#Hajdú-Bihar

Úgy tűnik, semmi esély a felmelegedésre. Továbbra is változatlan az időjárás.

Haon.hu

Hideg idővel köszöntött be a péntek Debrecenbe és Hajdú-Biharba egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint továbbra sem várható változás az időjárásban, marad a hűvös, de napos idő a vármegyében. A hőmérséklet napközben 13 fokig emelkedhet, éjszaka pedig 3 fokig süllyedhet. Eső továbbra sem várható, a szél olykor azonban megélénkülhet. 

Igazi őszi időjárás vár Hajdú-Biharra
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Az országos előrejelzés szerint nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat. Az ÉK-i szél megerősödhet. 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Kathy István meteorológus csütörtökön nyilatkozott portálunknak, részletesen elmondta, milyen időjárásra számíthatunk az elkövetkezendő időszakban:

