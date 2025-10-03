52 perce
Marad a szokottnál talán hidegebb időjárás Hajdú-Biharban
Úgy tűnik, semmi esély a felmelegedésre. Továbbra is változatlan az időjárás.
Hideg idővel köszöntött be a péntek Debrecenbe és Hajdú-Biharba egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint továbbra sem várható változás az időjárásban, marad a hűvös, de napos idő a vármegyében. A hőmérséklet napközben 13 fokig emelkedhet, éjszaka pedig 3 fokig süllyedhet. Eső továbbra sem várható, a szél olykor azonban megélénkülhet.
Az országos előrejelzés szerint nyugaton sok napsütésre számíthatunk, míg kelet felé haladva egyre felhősebb lesz az ég. A Tiszántúlon kisebb eső is előfordulhat. Az ÉK-i szél megerősödhet. 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Kathy István meteorológus csütörtökön nyilatkozott portálunknak, részletesen elmondta, milyen időjárásra számíthatunk az elkövetkezendő időszakban:
Sarkvidéki hideg éri el Hajdú-Bihart, leesik az októberi hó? Fordulatot jósol a meteorológus!
