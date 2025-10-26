Ha nehezen indul a hét, akkor kapaszkodj meg! Az időjárás is keresztbe fog tenni...

Bár a hétvége második felét sikerült megúsznunk jelentősebb záporok és zivatarok nélkül, a hétfői időjárást illetően nincsenek jó híreink. A HungaroMet jelzése szerint több front is érkezik térségünkbe: lehűl a levegő, csapadékosra fordul az idő, a frontérzékenyek is nehezebb időszakra számíthatnak. A kora reggeli órákban a szélcsendes, derült tájakon köd képződhet.

Klasszikus őszi időjárással indul a hét Hajdú-Biharban

Forrás: HungaroMet

Így alakul az időjárás hétfőn

A felhőzet a nap folyamán fokozatosan növekszik majd, délután már szórványosan eső és záporok is előfordulhatnak. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható. Főként délutántól fordulhat elő szórványosan eső, zápor. Az előzetes előrejelzések szerint 3-4 mm csapadék hullhat Debrecenben és környékén.

Csapadékot is hoz magával a front, Hajdú-Bihar sem ússza meg szárazon

Forrás: HungaroMet

A meteorológusok előrejelzése szerint ezzel egy időben a délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik.

Hatalmas károkat okoztak a hétvégi viharok Hajdú-Biharban

Hosszúpályiban, a Nagy utcában gyullad ki egy 25 négyzetméteres, fa szerkezetű, lemezfedésű épület, amelyet szerszámok tárolására használtak. Ráadásul Nádudvarra is nagy erőkkel vonultak a tűzoltók. Vélhetően egy villámcsapás miatt gyulladhatott ki egy ingatlan. Az oltási munkálatok még a vasárnap reggeli órákban is folytak.