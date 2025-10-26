45 perce
Ha nehezen indul a hét, akkor kapaszkodj meg! Az időjárás is keresztbe fog tenni...
Újra rákapcsol az ősz. Egyre csak gyűlnek majd a felhők Hajdú-Bihar felett, az esőt sem ússzuk meg!
Bár a hétvége második felét sikerült megúsznunk jelentősebb záporok és zivatarok nélkül, a hétfői időjárást illetően nincsenek jó híreink. A HungaroMet jelzése szerint több front is érkezik térségünkbe: lehűl a levegő, csapadékosra fordul az idő, a frontérzékenyek is nehezebb időszakra számíthatnak. A kora reggeli órákban a szélcsendes, derült tájakon köd képződhet.
Így alakul az időjárás hétfőn
A felhőzet a nap folyamán fokozatosan növekszik majd, délután már szórványosan eső és záporok is előfordulhatnak. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható. Főként délutántól fordulhat elő szórványosan eső, zápor. Az előzetes előrejelzések szerint 3-4 mm csapadék hullhat Debrecenben és környékén.
A meteorológusok előrejelzése szerint ezzel egy időben a délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik.
Hatalmas károkat okoztak a hétvégi viharok Hajdú-Biharban
Hosszúpályiban, a Nagy utcában gyullad ki egy 25 négyzetméteres, fa szerkezetű, lemezfedésű épület, amelyet szerszámok tárolására használtak. Ráadásul Nádudvarra is nagy erőkkel vonultak a tűzoltók. Vélhetően egy villámcsapás miatt gyulladhatott ki egy ingatlan. Az oltási munkálatok még a vasárnap reggeli órákban is folytak.
Nagy pusztítást okozott a vihar, villámcsapás miatt gyulladhatott ki a hajdú-bihari ingatlan
