Zivatarokkal és viharos széllel érkezik a hidegfront, Hajdú-Bihart sem kíméli!
Készülj fel, több figyelmeztetés is érvényben van péntekre! Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Debrecenben és a vármegyében!
Az ország nagy részén pénteken reggel erősen felhős vagy borult ég várható, többfelé esővel, záporral, néhol zivatarokkal, főként északon nagyobb mennyiségű csapadékkal. Napközben a front mögött a felhőzet felszakadozik, napos időszakok is előfordulnak, ám a változékony felhőzet mellett helyenként még záporok kialakulhatnak. A nyugatias szél országszerte élénk, északon viharos lökésekkel jelentkezik. A hőmérséklet reggel 7-14, délután 12-18 Celsius-fok között alakul – írja a HungaroMet a holnapi időjárás-előrejelzésében. Hajdú-Bihar vármegyére a zivatarok és az erős széllökések miatt is figyelmeztetés van érvényben.
Holnapi időjárás Hajdú-Biharban: érkezik a zivatar
Hajnalban még erősen felhős, borongós időre kell számítani a vármegyében, több helyen esővel, záporokkal. Reggel a hőmérséklet 7-12 Celsius-fok között várható. Délelőtt a felhők lassan felszakadoznak, így délután már hosszabb-rövidebb napos időszakok lesznek. A délutáni maximumok 13-15 Celsius-fok között alakulnak.
A szél pénteken erős, helyenként viharos lesz, amely főként északnyugati irányból fúj.
Estére a felhőzet már csökken, de a szél még élénk marad, a hőmérséklet 10-12 Celsius-fok körül alakul.
Így alakulnak a hőmérsékletek a vármegye járásaiban:
|Járás
|Reggel °C
|Délután °C
|Este °C
|Balmazújvárosi járás
|11
|13
|10
|Debreceni járás
|12
|13
|8
|Derecskei járás
|12
|14
|10
|Hajdúböszörményi járás
|12
|13
|8
|Hajdúhadházi járás
|12
|13
|9
|Hajdúszoboszlói járás
|12
|14
|9
|Hajdúnánási járás
|12
|13
|7
|Nyíradonyi járás
|12
|13
|7
|Püspökladányi járás
|11
|15
|9
Összegezve: milyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban?
A péntek igazi őszi időjárást hoz: reggel még felhősen, helyenként csapadékosan indul, napközben becsúszhatnak naposabb időszakok, de az élénk nyugati szél hűvösebbre fordítja az érzetet, estére pedig markánsan őszi, borongós hangulat telepszik a vármegyére. Réteges öltözet és szélálló kabát ajánlott, rövid szabadtéri programok a naposabb, kora délutáni ablakban esnek a legjobban.
