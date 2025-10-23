október 23., csütörtök

Durva!

1 órája

Zivatarokkal és viharos széllel érkezik a hidegfront, Hajdú-Bihart sem kíméli!

Címkék#debrecen#zivatar#erős szél#időjárás

Készülj fel, több figyelmeztetés is érvényben van péntekre! Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Debrecenben és a vármegyében!

Haon.hu

Az ország nagy részén pénteken reggel erősen felhős vagy borult ég várható, többfelé esővel, záporral, néhol zivatarokkal, főként északon nagyobb mennyiségű csapadékkal. Napközben a front mögött a felhőzet felszakadozik, napos időszakok is előfordulnak, ám a változékony felhőzet mellett helyenként még záporok kialakulhatnak. A nyugatias szél országszerte élénk, északon viharos lökésekkel jelentkezik. A hőmérséklet reggel 7-14, délután 12-18 Celsius-fok között alakul – írja a HungaroMet a holnapi időjárás-előrejelzésében. Hajdú-Bihar vármegyére a zivatarok és az erős széllökések miatt is figyelmeztetés van érvényben.

Zivatarok és viharos szél: durva lesz a holnapi időjárás Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében!
Zivatarok és viharos szél: durva lesz a holnapi időjárás Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében!
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Holnapi időjárás Hajdú-Biharban: érkezik a zivatar

Hajnalban még erősen felhős, borongós időre kell számítani a vármegyében, több helyen esővel, záporokkal. Reggel a hőmérséklet 7-12 Celsius-fok között várható. Délelőtt a felhők lassan felszakadoznak, így délután már hosszabb-rövidebb napos időszakok lesznek. A délutáni maximumok 13-15 Celsius-fok között alakulnak. 

A szél pénteken erős, helyenként viharos lesz, amely főként északnyugati irányból fúj.

 Estére a felhőzet már csökken, de a szél még élénk marad, a hőmérséklet 10-12  Celsius-fok körül alakul.

Így alakulnak a hőmérsékletek a vármegye járásaiban:

JárásReggel °CDélután °CEste °C
Balmazújvárosi járás111310
Debreceni járás12138
Derecskei járás121410
Hajdúböszörményi járás12138
Hajdúhadházi járás12139
Hajdúszoboszlói járás12149
Hajdúnánási járás12137
Nyíradonyi járás12137
Püspökladányi járás11159

Összegezve: milyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban?

A péntek igazi őszi időjárást hoz: reggel még felhősen, helyenként csapadékosan indul, napközben becsúszhatnak naposabb időszakok, de az élénk nyugati szél hűvösebbre fordítja az érzetet, estére pedig markánsan őszi, borongós hangulat telepszik a vármegyére. Réteges öltözet és szélálló kabát ajánlott, rövid szabadtéri programok a naposabb, kora délutáni ablakban esnek a legjobban.​

