Zivatarokkal és viharos széllel érkezik a hidegfront, Hajdú-Bihart sem kíméli!

Az ország nagy részén pénteken reggel erősen felhős vagy borult ég várható, többfelé esővel, záporral, néhol zivatarokkal, főként északon nagyobb mennyiségű csapadékkal. Napközben a front mögött a felhőzet felszakadozik, napos időszakok is előfordulnak, ám a változékony felhőzet mellett helyenként még záporok kialakulhatnak. A nyugatias szél országszerte élénk, északon viharos lökésekkel jelentkezik. A hőmérséklet reggel 7-14, délután 12-18 Celsius-fok között alakul – írja a HungaroMet a holnapi időjárás-előrejelzésében. Hajdú-Bihar vármegyére a zivatarok és az erős széllökések miatt is figyelmeztetés van érvényben.

Zivatarok és viharos szél: durva lesz a holnapi időjárás Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében!

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Holnapi időjárás Hajdú-Biharban: érkezik a zivatar

Hajnalban még erősen felhős, borongós időre kell számítani a vármegyében, több helyen esővel, záporokkal. Reggel a hőmérséklet 7-12 Celsius-fok között várható. Délelőtt a felhők lassan felszakadoznak, így délután már hosszabb-rövidebb napos időszakok lesznek. A délutáni maximumok 13-15 Celsius-fok között alakulnak.

A szél pénteken erős, helyenként viharos lesz, amely főként északnyugati irányból fúj.

Estére a felhőzet már csökken, de a szél még élénk marad, a hőmérséklet 10-12 Celsius-fok körül alakul.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Így alakulnak a hőmérsékletek a vármegye járásaiban:

Járás Reggel °C Délután °C Este °C Balmazújvárosi járás 11 13 10 Debreceni járás 12 13 8 Derecskei járás 12 14 10 Hajdúböszörményi járás 12 13 8 Hajdúhadházi járás 12 13 9 Hajdúszoboszlói járás 12 14 9 Hajdúnánási járás 12 13 7 Nyíradonyi járás 12 13 7 Püspökladányi járás 11 15 9

Összegezve: milyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban?

A péntek igazi őszi időjárást hoz: reggel még felhősen, helyenként csapadékosan indul, napközben becsúszhatnak naposabb időszakok, de az élénk nyugati szél hűvösebbre fordítja az érzetet, estére pedig markánsan őszi, borongós hangulat telepszik a vármegyére. Réteges öltözet és szélálló kabát ajánlott, rövid szabadtéri programok a naposabb, kora délutáni ablakban esnek a legjobban.​

Ez is érdekelhet: