Óvatosan közlekedjenek! Több tényező is nehezíti a vezetést Hajdú-Biharban

Egész nap borult, csapadékos idő várható vasárnap. A debreceni időjárás-jelentések szerint főként a reggeli órákban várható záporeső, de délután is fordulhat elő csapadék. A Köpönyeg előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet mindössze 10 Celsius-fok körül alakul, éjszaka pedig csak 4 Celsius-fokot mérhetünk.

Vasárnapi időjárás Debrecenben: A hideg és az eső mellett kettős fronthatás is terheli a szervezetünket

Országosan a hét utolsó napján döntően erősen felhős vagy borult idő várható a HungaroMet előrejelzése szerint, majd kora estétől kezd el északnyugat felől csökkenni a felhőzet. Délelőtt főként a keleti és délnyugati tájakon, majd a nap második felében inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső. Általában kisebb mennyiség valószínű, de kiemelten délnyugaton számottevő mennyiség eshet. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, viszont a Tiszántúlon gyenge, délies irányú maradhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Időjárás: a fronthatások miatt óvatosan közlekedjenek!

A HungaroMet orvosmeteorológiai jelentése szerint vasárnap egy érkező okklúziós front miatt kettős fronthatás érvényesül. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

