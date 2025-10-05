október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

4 órája

Óvatosan közlekedjenek! Több tényező is nehezíti a vezetést Hajdú-Biharban

Címkék#debrecen#fronthatás#hideg#időjárás

Nem lesz kellemes a túra a hét utolsó napján. Mutatjuk, a vasárnapi időjárás hogyan befolyásolja az emberek közérzetét.

Haon.hu

Egész nap borult, csapadékos idő várható vasárnap. A debreceni időjárás-jelentések szerint főként a reggeli órákban várható záporeső, de délután is fordulhat elő csapadék. A Köpönyeg előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet mindössze 10 Celsius-fok körül alakul, éjszaka pedig csak 4 Celsius-fokot mérhetünk.

Vasárnapi időjárás Debrecenben: A hideg és az eső mellett kettős fronthatás is terheli a szervezetünket
Vasárnapi időjárás Debrecenben: A hideg és az eső mellett kettős fronthatás is terheli a szervezetünket
Forrás: illusztráció/MW-archív

Országosan a hét utolsó napján döntően erősen felhős vagy borult idő várható a HungaroMet előrejelzése szerint, majd kora estétől kezd el északnyugat felől csökkenni a felhőzet. Délelőtt főként a keleti és délnyugati tájakon, majd a nap második felében inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső. Általában kisebb mennyiség valószínű, de kiemelten délnyugaton számottevő mennyiség eshet. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, viszont a Tiszántúlon gyenge, délies irányú maradhat a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Időjárás: a fronthatások miatt óvatosan közlekedjenek!

A HungaroMet orvosmeteorológiai jelentése szerint vasárnap egy érkező okklúziós front miatt kettős fronthatás érvényesül. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu