Még a nap is előbújhat hétfőn Hajdú-Biharban
Igazi októberi idő várható a vármegyében. Az időjárásra nem lehet panasz Hajdú-Biharban.
Hétfőn Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében igazi őszi időjárás várható. Délelőtt még inkább felhős idő várható, de a felhőzet folyamatosan feloszlik, és még a nap is kisüthet. A Köpönyeg szerint a nappali csúcshőmérséklet 12 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 5 Celsius-fokot mérhetünk.
Országosan a HungaroMet előrejelzése szerint a köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik. A dunántúli tájakon sok felhő ígérkezik és nagyobb eséllyel arrafelé fordulhat elő helyenként futó zápor. Ezzel szemben a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet - az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével - nagy területen élénk, olykor erős, egy-egy helyen viharos lökések kísérhetik.
Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.
Időjárás: fronthatás sem terheli szervezetünket
A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
