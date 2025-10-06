Még a nap is előbújhat hétfőn Hajdú-Biharban

Hétfőn Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében igazi őszi időjárás várható. Délelőtt még inkább felhős idő várható, de a felhőzet folyamatosan feloszlik, és még a nap is kisüthet. A Köpönyeg szerint a nappali csúcshőmérséklet 12 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 5 Celsius-fokot mérhetünk.

Hétfői időjárás Debrecenben: még a nap is előbújik, kellemes őszi idő lesz

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Országosan a HungaroMet előrejelzése szerint a köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik. A dunántúli tájakon sok felhő ígérkezik és nagyobb eséllyel arrafelé fordulhat elő helyenként futó zápor. Ezzel szemben a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet - az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével - nagy területen élénk, olykor erős, egy-egy helyen viharos lökések kísérhetik.

Délután 13 és 18 fok között tetőzik a hőmérséklet. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás: fronthatás sem terheli szervezetünket

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

