október 4., szombat

Ferenc névnap

+13
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Kabátban és esernyővel érdemes elindulni otthonról Hajdú-Biharban

Címkék#debrecen#ősz#időjárás#eső

Az eső belerondíthat a kellemes őszi időbe. Mutatjuk, milyen időjárás lesz Hajdú-Biharban a hétvége első napján!

Haon.hu

Nagyrészt napos idő lesz szombaton Hajdú-Bihar vármegyében. A debreceni időjárás-jelentések szerint azonban a reggeli, délelőtti órákban előfordulhat még gyenge eső. A Köpönyeg szerint a nappali csúcshőmérséklet 11 Celsius-fok körül alakul, éjszaka mindössze 3 Celsius-fokot mérhetünk.

Mutatjuk, milyen lesz a szombati időjárás Debrecenben!
Mutatjuk, milyen lesz a szombati időjárás Debrecenben!
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Országosan szombaton a HungaroMet előrejelzése szerint sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól nyugat felől gyors ütemben beborul az ég. Reggel, délelőtt a délkeleti, keleti határ közelében gyenge eső még előfordulhat, majd kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A szél délnyugatira, délire fordul, megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Késő estére 6 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Időjárás: nem kell fronthatásra számítani

Az orvosmeteorológiai jelentés szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu