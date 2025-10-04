Kabátban és esernyővel érdemes elindulni otthonról Hajdú-Biharban

Nagyrészt napos idő lesz szombaton Hajdú-Bihar vármegyében. A debreceni időjárás-jelentések szerint azonban a reggeli, délelőtti órákban előfordulhat még gyenge eső. A Köpönyeg szerint a nappali csúcshőmérséklet 11 Celsius-fok körül alakul, éjszaka mindössze 3 Celsius-fokot mérhetünk.

Mutatjuk, milyen lesz a szombati időjárás Debrecenben!

Országosan szombaton a HungaroMet előrejelzése szerint sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól nyugat felől gyors ütemben beborul az ég. Reggel, délelőtt a délkeleti, keleti határ közelében gyenge eső még előfordulhat, majd kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. A szél délnyugatira, délire fordul, megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Késő estére 6 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet.

Időjárás: nem kell fronthatásra számítani

Az orvosmeteorológiai jelentés szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

