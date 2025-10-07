1 órája
Reggel nagykabát, délután pulcsi? Szeszélyessé válik az időjárás Hajdú-Biharban!
Te melyiket választod? Mutatjuk, milyen lesz a keddi időjárás Debrecenben!
Kedden is marad a gomolyfelhős, de alapvetően napos időjárás Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében. A Köpönyeg időjárás-jelentése szerint csapadék nem várható. A nappali csúcshőmérséklet a reggeli fagypont körüli hőmérséklettől egészen 16 Celsius-fokig kúszik, éjszaka 7 Celsius-fokot mérhetünk.
Országosan az időjárás kedden a HungaroMet tájékoztatása szerint: a felhős tájakon fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, közben gomolyfelhők képződnek, és a változó felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap. Záporeső helyenként továbbra is előfordulhat.
Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között várható. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.
Időjárás: fronthatás nem terheli szervezetünket
A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
