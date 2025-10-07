Reggel nagykabát, délután pulcsi? Szeszélyessé válik az időjárás Hajdú-Biharban!

Kedden is marad a gomolyfelhős, de alapvetően napos időjárás Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében. A Köpönyeg időjárás-jelentése szerint csapadék nem várható. A nappali csúcshőmérséklet a reggeli fagypont körüli hőmérséklettől egészen 16 Celsius-fokig kúszik, éjszaka 7 Celsius-fokot mérhetünk.

Keddi időjárás Debrecenben: nagy lesz a hőmérséklet-ingadozás a városban

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Országosan az időjárás kedden a HungaroMet tájékoztatása szerint: a felhős tájakon fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, közben gomolyfelhők képződnek, és a változó felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap. Záporeső helyenként továbbra is előfordulhat.

Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között várható. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás: fronthatás nem terheli szervezetünket

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

