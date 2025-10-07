október 7., kedd

Amália névnap

+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Reggel nagykabát, délután pulcsi? Szeszélyessé válik az időjárás Hajdú-Biharban!

Címkék#debrecen#hőmérséklet#hideg#időjárás

Te melyiket választod? Mutatjuk, milyen lesz a keddi időjárás Debrecenben!

Haon.hu

Kedden is marad a gomolyfelhős, de alapvetően napos időjárás Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében. A Köpönyeg időjárás-jelentése szerint csapadék nem várható. A nappali csúcshőmérséklet a reggeli fagypont körüli hőmérséklettől egészen 16 Celsius-fokig kúszik, éjszaka 7 Celsius-fokot mérhetünk.

Keddi időjárás Debrecenben: nagy lesz a hőmérséklet-ingadozás a városban
Keddi időjárás Debrecenben: nagy lesz a hőmérséklet-ingadozás a városban
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Országosan az időjárás kedden a HungaroMet tájékoztatása szerint: a felhős tájakon fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, közben gomolyfelhők képződnek, és a változó felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap. Záporeső helyenként továbbra is előfordulhat.

 Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, főként a Dunántúlon olykor erős. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14, 19 fok között várható. Késő estére 7 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Időjárás: fronthatás nem terheli szervezetünket

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu