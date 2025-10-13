október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Marad a változékony idő, sok meglepetést nem tartogat a holnapi időjárás

Címkék#csapadék#időjárás#Hajdú-Bihar#eső

Néhol még lehet eső, de már nem jellemző. A holnapi időjárás sem hoz nagy változást a vármegyében.

Haon.hu

A holnapi időjárás hasonlóan alakul, mint a hét első napján, ország egész területén mérsékelt hőmérsékletek valószínűek, 17-18 °C körüli maximumokkal. Az északkeleti, keleti vármegyékben lehetnek helyenként gyenge záporok, elszórt csapadék. A felhőzet – különösen a reggeli órákban – változékony lesz, dél felé tovább vékonyodhat. A szél több tájegységen élénk lehet, záporokkal együtt helyenként széllökésekre is számítani lehet. 

Egy-egy eső rondíthat bele a holnapi időjárásba
Egy-egy eső rondíthat bele a holnapi időjárásba
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban

Reggel

A reggeli órákban a felhőzet erősen változó lesz – kezdetben borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik és szakadozik fel. A hőmérséklet jellemzően 10–13 °C körül alakulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadék reggelre elszórtan lehet.

Délután

A délutáni órákban derűsebb periódusokra is lehet számítani: a felhőzet szakadozottá válik, néhol már kisüt a nap. A csúcsértékek 17-18 °C körül mozoghatnak. A légmozgás erősödhet – élénk, olykor időszakosan erős széllökések is előfordulhatnak.

Este

Este fokozatosan ismét megnőhet a felhőzet, átmeneti zápor sem kizárt. A hőmérséklet 9–12 °C környékén alakul. A szél mérséklődik, de esetenként még lehetnek élénk lökések. 

Járás          Reggel (°C)Délután (°C)  Este (°C)
Debreceni111810
Hajdúhadházi 10    17    9
Balmazújvárosi    101810
Berettyóújfalui    9179
Püspökladányi    101810
Derecskei    9179
Hajdúszoboszlói    111911

A met.hu aktuális figyelmeztető oldalán nincs érvényben kritikus veszélyjelzés vagy riasztás, így nem várhatóak extrém időjárási körülmények. 

Összességében inkább nyugodt, de kissé bizonytalan nap várható, amely alkalmas lehet szabadtéri tevékenységre is – de érdemes figyelni az előrejelzéseket ennek ellenére is. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu