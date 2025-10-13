Marad a változékony idő, sok meglepetést nem tartogat a holnapi időjárás

A holnapi időjárás hasonlóan alakul, mint a hét első napján, ország egész területén mérsékelt hőmérsékletek valószínűek, 17-18 °C körüli maximumokkal. Az északkeleti, keleti vármegyékben lehetnek helyenként gyenge záporok, elszórt csapadék. A felhőzet – különösen a reggeli órákban – változékony lesz, dél felé tovább vékonyodhat. A szél több tájegységen élénk lehet, záporokkal együtt helyenként széllökésekre is számítani lehet.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban

Reggel

A reggeli órákban a felhőzet erősen változó lesz – kezdetben borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik és szakadozik fel. A hőmérséklet jellemzően 10–13 °C körül alakulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadék reggelre elszórtan lehet.

Délután

A délutáni órákban derűsebb periódusokra is lehet számítani: a felhőzet szakadozottá válik, néhol már kisüt a nap. A csúcsértékek 17-18 °C körül mozoghatnak. A légmozgás erősödhet – élénk, olykor időszakosan erős széllökések is előfordulhatnak.

Este

Este fokozatosan ismét megnőhet a felhőzet, átmeneti zápor sem kizárt. A hőmérséklet 9–12 °C környékén alakul. A szél mérséklődik, de esetenként még lehetnek élénk lökések.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Debreceni 11 18 10 Hajdúhadházi 10 17 9 Balmazújvárosi 10 18 10 Berettyóújfalui 9 17 9 Püspökladányi 10 18 10 Derecskei 9 17 9 Hajdúszoboszlói 11 19 11

A met.hu aktuális figyelmeztető oldalán nincs érvényben kritikus veszélyjelzés vagy riasztás, így nem várhatóak extrém időjárási körülmények.

Összességében inkább nyugodt, de kissé bizonytalan nap várható, amely alkalmas lehet szabadtéri tevékenységre is – de érdemes figyelni az előrejelzéseket ennek ellenére is.

