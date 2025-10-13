2 órája
Marad a változékony idő, sok meglepetést nem tartogat a holnapi időjárás
Néhol még lehet eső, de már nem jellemző. A holnapi időjárás sem hoz nagy változást a vármegyében.
A holnapi időjárás hasonlóan alakul, mint a hét első napján, ország egész területén mérsékelt hőmérsékletek valószínűek, 17-18 °C körüli maximumokkal. Az északkeleti, keleti vármegyékben lehetnek helyenként gyenge záporok, elszórt csapadék. A felhőzet – különösen a reggeli órákban – változékony lesz, dél felé tovább vékonyodhat. A szél több tájegységen élénk lehet, záporokkal együtt helyenként széllökésekre is számítani lehet.
Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban
Reggel
A reggeli órákban a felhőzet erősen változó lesz – kezdetben borult lesz az ég, majd fokozatosan vékonyodik és szakadozik fel. A hőmérséklet jellemzően 10–13 °C körül alakulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Csapadék reggelre elszórtan lehet.
Délután
A délutáni órákban derűsebb periódusokra is lehet számítani: a felhőzet szakadozottá válik, néhol már kisüt a nap. A csúcsértékek 17-18 °C körül mozoghatnak. A légmozgás erősödhet – élénk, olykor időszakosan erős széllökések is előfordulhatnak.
Este
Este fokozatosan ismét megnőhet a felhőzet, átmeneti zápor sem kizárt. A hőmérséklet 9–12 °C környékén alakul. A szél mérséklődik, de esetenként még lehetnek élénk lökések.
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Debreceni
|11
|18
|10
|Hajdúhadházi
|10
|17
|9
|Balmazújvárosi
|10
|18
|10
|Berettyóújfalui
|9
|17
|9
|Püspökladányi
|10
|18
|10
|Derecskei
|9
|17
|9
|Hajdúszoboszlói
|11
|19
|11
A met.hu aktuális figyelmeztető oldalán nincs érvényben kritikus veszélyjelzés vagy riasztás, így nem várhatóak extrém időjárási körülmények.
Összességében inkább nyugodt, de kissé bizonytalan nap várható, amely alkalmas lehet szabadtéri tevékenységre is – de érdemes figyelni az előrejelzéseket ennek ellenére is.
