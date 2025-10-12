38 perce
Erős széllel, záporokkal és zivatarokkal tér vissza a hidegfront Hajdú-Biharba!
A szél megélénkül országszerte. A holnapi időjárás-előrejelzés szerint kialakulhatnak záporok, zivatarok.
Az ország nagy részén holnap a hőmérséklet a 15–25 °C körüli tartományban alakul, északnyugaton kissé hűvösebb lehet. A holnapi időjárás-előrejelzés szerint a felhőzet változó lesz: időnként derült ég, máskor gomolyfelhők takarhatják el a napot. A délutáni órákban elszórtan záporok, zivatarok kialakulása is lehetséges, elsősorban a Dunántúlon és a középső–északkeleti térségekben. A szél több helyen megélénkülhet, zivatarokat kísérően akár erős lökések is előfordulhatnak.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Debrecenben
Reggel (6-9 óra):
A nap első óráiban mérsékelt felhőzet várható, időnként gyengébb derülési szakasszal. A hőmérséklet mérsékelten alakul, 8–12 °C közötti értékekkel. A szél gyenge-közepes marad, délkeleti vagy keleties irányból fújva. Csapadék nem valószínű, az ég inkább száraz marad.
Délután (12-15 óra):
A legizgalmasabb időszak a délutáni órák lesznek. A délelőtti derültebb égbolt mögött fokozatosan nőhet a felhőzet, és délután helyenként záporokra, zivatarokra is lehet számítani. A hőmérséklet 17–20 °C körül alakulhat. A szél megélénkül, zivatarok környezetében akár erős, lökésekkel tarkított légmozgás is előfordulhat.
Este (18-21 óra):
Az est beálltával csökken a hőmérséklet, 11–14 °C köré mérséklődik. A felhőzet várhatóan marad, helyenként átmenetileg ritkulhat is. Zivatarok estére is kialakulhatnak, különösen a késő esti órákban, bár általánosan csökken az intenzitás. A szél mérséklődik, de zivatar esetén továbbra is lehetnek élénk lökések.
A magyarországi riasztásokat összegezve jelenleg nincs országos szinten aktív riasztás érvényben (met.hu veszélyjelzései szerint). Ugyanakkor az előrejelzések szerint zivatarveszély előfordulhat – különösen délután és este – így érdemes a helyi figyelmeztetésekre is odafigyelni.
Milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban?
Az alábbi táblázatban a megyében található járásokra bontva látható három időszakra becsült hőmérséklet:
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Debreceni
|9–11°C
|18–20°C
|12–14°C
|Hajdú‑böszörményi
|8–10°C
|17–19°C
|11–13°C
|Püspökladányi
|8–10°C
|17–19°C
|11–13°C
|Balmazújvárosi
|8–10°C
|17–19°C
|11–13°C
|Derecskei
|8–10°C
|17–20°C
|12–14°C
|Berettyóújfalui
|7–9°C
|16–18°C
|10–12°C
|Nyíradonyi (határ menti)
|7–9°C
|16–18°C
|10–12°C
A holnapi időjárás Hajdú‑Bihar megyében egy változékony, kissé instabil napra számíthatunk: a reggeli órákban még nyugodtabb, száraz idő ígérkezik, de délutántól már helyenként záporok, zivatarok is bekapcsolódhatnak az időjárásba. A hőmérséklet mérsékelten meleg lesz, de a szél zápor környezetében élénk, esetenként erős lökéseket hozhat. Az esti órákban szűnhet a legnagyobb intenzitás, de egy-egy zivatar még ekkor sem kizárt.
