38 perce

Erős széllel, záporokkal és zivatarokkal tér vissza a hidegfront Hajdú-Biharba!

Címkék#szél#zápor#időjárás#Hajdú-Bihar

A szél megélénkül országszerte. A holnapi időjárás-előrejelzés szerint kialakulhatnak záporok, zivatarok.

Haon.hu

Az ország nagy részén holnap a hőmérséklet a 15–25 °C körüli tartományban alakul, északnyugaton kissé hűvösebb lehet. A holnapi időjárás-előrejelzés szerint a felhőzet változó lesz: időnként derült ég, máskor gomolyfelhők takarhatják el a napot. A délutáni órákban elszórtan záporok, zivatarok kialakulása is lehetséges, elsősorban a Dunántúlon és a középső–északkeleti térségekben. A szél több helyen megélénkülhet, zivatarokat kísérően akár erős lökések is előfordulhatnak.

Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Ilyen lesz a holnapi időjárás Debrecenben

Reggel (6-9 óra):

A nap első óráiban mérsékelt felhőzet várható, időnként gyengébb derülési szakasszal. A hőmérséklet mérsékelten alakul, 8–12 °C közötti értékekkel. A szél gyenge-közepes marad, délkeleti vagy keleties irányból fújva. Csapadék nem valószínű, az ég inkább száraz marad.

Délután (12-15 óra):

A legizgalmasabb időszak a délutáni órák lesznek. A délelőtti derültebb égbolt mögött fokozatosan nőhet a felhőzet, és délután helyenként záporokra, zivatarokra is lehet számítani. A hőmérséklet 17–20 °C körül alakulhat. A szél megélénkül, zivatarok környezetében akár erős, lökésekkel tarkított légmozgás is előfordulhat.

Este (18-21 óra):

Az est beálltával csökken a hőmérséklet, 11–14 °C köré mérséklődik. A felhőzet várhatóan marad, helyenként átmenetileg ritkulhat is. Zivatarok estére is kialakulhatnak, különösen a késő esti órákban, bár általánosan csökken az intenzitás. A szél mérséklődik, de zivatar esetén továbbra is lehetnek élénk lökések.

A magyarországi riasztásokat összegezve jelenleg nincs országos szinten aktív riasztás érvényben (met.hu veszélyjelzései szerint). Ugyanakkor az előrejelzések szerint zivatarveszély előfordulhat – különösen délután és este – így érdemes a helyi figyelmeztetésekre is odafigyelni.

Milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban?

Az alábbi táblázatban a megyében található járásokra bontva látható három időszakra becsült hőmérséklet:

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Debreceni9–11°C18–20°C12–14°C
Hajdú‑böszörményi8–10°C17–19°C11–13°C
Püspökladányi8–10°C17–19°C11–13°C
Balmazújvárosi8–10°C17–19°C11–13°C
Derecskei8–10°C17–20°C12–14°C
Berettyóújfalui7–9°C16–18°C10–12°C
Nyíradonyi (határ menti)7–9°C16–18°C10–12°C

A holnapi időjárás Hajdú‑Bihar megyében egy változékony, kissé instabil napra számíthatunk: a reggeli órákban még nyugodtabb, száraz idő ígérkezik, de délutántól már helyenként záporok, zivatarok is bekapcsolódhatnak az időjárásba. A hőmérséklet mérsékelten meleg lesz, de a szél zápor környezetében élénk, esetenként erős lökéseket hozhat. Az esti órákban szűnhet a legnagyobb intenzitás, de egy-egy zivatar még ekkor sem kizárt.

