1 órája
Nem tágít a kellemes ősz, ezt ígéri a holnapi időjárás Hajdú-Biharban
Tovább folytatódik a kellemes idő. A holnapi időjárás is igazán őszies lesz.
Az ország nagy részén a holnapi időjárás mérsékelten meleg, többnyire változó felhőzetű időt tartogat. Délkeleten helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak, míg az északnyugati területeken jellemzően csapadékmentes lesz az idő. A nappali maximumok 12–17°C között alakulnak, estétől helyenként élénk légmozgás is várható.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban
Reggel
A reggeli órákban felhős, borult idő várható, főként vastag felhőzettel. Csapadék kisebb zápor formájában előfordulhat, de valószínűbb, hogy csak helyenként – főként a megye északi, északkeltebb részein. A hőmérséklet 8–12 °C körül alakul. A szél mérsékelt erejű, északnyugati vagy nyugati irányból fújhat.
Délután
Dél környékén részben feloszló felhőzet és időszakos napsütés is lehet. Ugyanakkor nem kizárt zápor vagy zivatar sem – különösen ott, ahol délutáni gomolyfelhők alakulnak ki. A maximum hőmérséklet várhatóan 12–15 °C körül lesz. A szél mérséklődik.
Este
Az esti órákra ismét több felhő lehet felettünk, de nagyobb, kiterjedt csapadék nem valószínű. A hőmérséklet fokozatosan csökken. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, iránya változhat.
A met.hu információi szerint jelenleg nincs érvényben figyelmeztetés Hajdú‑Bihar megyére.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban?
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Debreceni
|9
|14
|8
|Hajdúhadházi
|8
|13
|9
|Derecskei
|9
|14
|8
|Püspökladányi
|8
|13
|8
|Nyíradonyi
|8
|12
|9
|Balmazújvárosi
|9
|14
|8
|Berettyóújfalui
|8
|13
|8
Holnap Hajdú‑Biharban tehát a reggeli felhősség után délben részlegesen felszakadozhat az ég, de délután nem zárható ki egy-egy zápor sem. A hőmérséklet kellemes marad, a szél általában nem okoz nagy gondot. Összességében változékony, mérsékelten meleg napra számíthatunk.
Ajánljuk még:
Szégyen a reggeli csúcsban a debreceni iskola előtt: pedig csak a parkolóból akart kiállni a kétgyerekes anyuka…
Olyan narancs-ezüst őslényt fogtak a Debrecen melletti tóból, hogy könyörögne érte a Jurassic Park – fotó