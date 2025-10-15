Nem tágít a kellemes ősz, ezt ígéri a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Az ország nagy részén a holnapi időjárás mérsékelten meleg, többnyire változó felhőzetű időt tartogat. Délkeleten helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak, míg az északnyugati területeken jellemzően csapadékmentes lesz az idő. A nappali maximumok 12–17°C között alakulnak, estétől helyenként élénk légmozgás is várható.

A holnapi időjárásban sem lesz nagy változás

Forrás: Napló-archív

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Reggel

A reggeli órákban felhős, borult idő várható, főként vastag felhőzettel. Csapadék kisebb zápor formájában előfordulhat, de valószínűbb, hogy csak helyenként – főként a megye északi, északkeltebb részein. A hőmérséklet 8–12 °C körül alakul. A szél mérsékelt erejű, északnyugati vagy nyugati irányból fújhat.

Délután

Dél környékén részben feloszló felhőzet és időszakos napsütés is lehet. Ugyanakkor nem kizárt zápor vagy zivatar sem – különösen ott, ahol délutáni gomolyfelhők alakulnak ki. A maximum hőmérséklet várhatóan 12–15 °C körül lesz. A szél mérséklődik.

Este

Az esti órákra ismét több felhő lehet felettünk, de nagyobb, kiterjedt csapadék nem valószínű. A hőmérséklet fokozatosan csökken. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, iránya változhat.

A met.hu információi szerint jelenleg nincs érvényben figyelmeztetés Hajdú‑Bihar megyére.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban?

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Debreceni 9 14 8 Hajdúhadházi 8 13 9 Derecskei 9 14 8 Püspökladányi 8 13 8 Nyíradonyi 8 12 9 Balmazújvárosi 9 14 8 Berettyóújfalui 8 13 8

Holnap Hajdú‑Biharban tehát a reggeli felhősség után délben részlegesen felszakadozhat az ég, de délután nem zárható ki egy-egy zápor sem. A hőmérséklet kellemes marad, a szél általában nem okoz nagy gondot. Összességében változékony, mérsékelten meleg napra számíthatunk.

Ajánljuk még: