Nem tágít az őszi jó idő: ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Az ország nagy részén a holnapi időjárás sem tartogat sok újat: mérsékelten meleg, kissé változékony idő várható. A hőmérséklet délután 12–18 °C körül alakulhat, de keleten, délnyugaton enyhén eltérő érték is előfordulhat. A felhőzet gomolyos lehet, időnként összeállhat vastagabb réteggé. Több helyen zápor, zivatar kialakulásának esélye sem zárható ki, különösen a délutáni órákban, főként az ország keleti felén. A szél mérsékelten fúj majd, zivatarok környezetében azonban élénk, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak.

Kellemes lesz a holnapi időjárás

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Reggel:

Kezdetben többfelé felhős ég várható, de a felhőzet nem lesz zárt. A hőmérséklet reggel 1–5 °C körül alakul. Csapadék nem valószínű.

Délután:

A napsütés időszakosan erősödhet, de gomolyfelhők képződhetnek, amelyekből helyenként zápor is kialakulhat — különösen a délutáni órákban. A hőmérséklet 15–16 °C köré emelkedhet, néhány fokkal eltérhet településenként.

Este:

A gomolyfelhők fokozatosan ritkulhatnak, de néhány zápor még előfordulhat. A hőmérséklet 4–7 °C körül alakulhat, mérsékelten hűvös lesz az esti órákban.

A met.hu adatbázisában jelenleg nincs érvényben olyan figyelmeztetés, amely kifejezetten Hajdú‑Biharra vonatkozna.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Debreceni járás 1–5 15–16 4–7 Balmazújvárosi járás 1–5 15–16 4–7 Püspökladányi járás 1–5 15–16 4–7 Hajdúszoboszlói járás 1–5 15–16 4–7 Hajdúhadházi járás 1–5 15–16 4–7 Derecskei járás 1–5 15–16 4–7 Nyíradonyi járás 1–5 15–16 4–7 Téglási járás 1–5 15–16 4–7

Összegezve: Milyen idő lesz holnap?

Holnap tehát Hajdú‑Biharban reggel még hűvösebb, viszonylag nyugodt idő lesz jellemző, a nap folyamán viszont gomolyfelhők gyülekezhetnek, és délután egy-egy helyi zápor is előfordulhat. Az esti órákra lehűlés várható.

