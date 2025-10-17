55 perce
Nem tágít az őszi jó idő: ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban
Érdemes szabadtéri programot tervezni. Nagy változást nem tartogat a holnapi időjárás.
Az ország nagy részén a holnapi időjárás sem tartogat sok újat: mérsékelten meleg, kissé változékony idő várható. A hőmérséklet délután 12–18 °C körül alakulhat, de keleten, délnyugaton enyhén eltérő érték is előfordulhat. A felhőzet gomolyos lehet, időnként összeállhat vastagabb réteggé. Több helyen zápor, zivatar kialakulásának esélye sem zárható ki, különösen a délutáni órákban, főként az ország keleti felén. A szél mérsékelten fúj majd, zivatarok környezetében azonban élénk, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban
Reggel:
Kezdetben többfelé felhős ég várható, de a felhőzet nem lesz zárt. A hőmérséklet reggel 1–5 °C körül alakul. Csapadék nem valószínű.
Délután:
A napsütés időszakosan erősödhet, de gomolyfelhők képződhetnek, amelyekből helyenként zápor is kialakulhat — különösen a délutáni órákban. A hőmérséklet 15–16 °C köré emelkedhet, néhány fokkal eltérhet településenként.
Este:
A gomolyfelhők fokozatosan ritkulhatnak, de néhány zápor még előfordulhat. A hőmérséklet 4–7 °C körül alakulhat, mérsékelten hűvös lesz az esti órákban.
A met.hu adatbázisában jelenleg nincs érvényben olyan figyelmeztetés, amely kifejezetten Hajdú‑Biharra vonatkozna.
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Debreceni járás
|1–5
|15–16
|4–7
|Balmazújvárosi járás
|1–5
|15–16
|4–7
|Püspökladányi járás
|1–5
|15–16
|4–7
|Hajdúszoboszlói járás
|1–5
|15–16
|4–7
|Hajdúhadházi járás
|1–5
|15–16
|4–7
|Derecskei járás
|1–5
|15–16
|4–7
|Nyíradonyi járás
|1–5
|15–16
|4–7
|Téglási járás
|1–5
|15–16
|4–7
Összegezve: Milyen idő lesz holnap?
Holnap tehát Hajdú‑Biharban reggel még hűvösebb, viszonylag nyugodt idő lesz jellemző, a nap folyamán viszont gomolyfelhők gyülekezhetnek, és délután egy-egy helyi zápor is előfordulhat. Az esti órákra lehűlés várható.
Ajánljuk még:
Új, nagyon prémium hely nyílt a Debrecen Plázában – hamarosan tömegek lepik el? – fotókkal
Földi paradicsom Hajdú-Biharban? Nagyot szakíthat az egész környék, ha ezt meglépik