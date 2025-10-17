október 17., péntek

Nem tágít az őszi jó idő: ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Érdemes szabadtéri programot tervezni. Nagy változást nem tartogat a holnapi időjárás.

Haon.hu

Az ország nagy részén a holnapi időjárás sem tartogat sok újat: mérsékelten meleg, kissé változékony idő várható. A hőmérséklet délután 12–18 °C körül alakulhat, de keleten, délnyugaton enyhén eltérő érték is előfordulhat. A felhőzet gomolyos lehet, időnként összeállhat vastagabb réteggé. Több helyen zápor, zivatar kialakulásának esélye sem zárható ki, különösen a délutáni órákban, főként az ország keleti felén. A szél mérsékelten fúj majd, zivatarok környezetében azonban élénk, helyenként erős széllökések is előfordulhatnak.

Kellemes lesz a holnapi időjárás
Kellemes lesz a holnapi időjárás
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Reggel:

Kezdetben többfelé felhős ég várható, de a felhőzet nem lesz zárt. A hőmérséklet reggel 1–5 °C körül alakul. Csapadék nem valószínű.

Délután:

A napsütés időszakosan erősödhet, de gomolyfelhők képződhetnek, amelyekből helyenként zápor is kialakulhat — különösen a délutáni órákban. A hőmérséklet 15–16 °C köré emelkedhet, néhány fokkal eltérhet településenként. 

Este:

A gomolyfelhők fokozatosan ritkulhatnak, de néhány zápor még előfordulhat. A hőmérséklet 4–7 °C körül alakulhat, mérsékelten hűvös lesz az esti órákban.

A met.hu adatbázisában jelenleg nincs érvényben olyan figyelmeztetés, amely kifejezetten Hajdú‑Biharra vonatkozna. 

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Debreceni járás1–515–164–7 
Balmazújvárosi járás1–515–164–7 
Püspökladányi járás1–515–164–7 
Hajdúszoboszlói járás1–515–164–7 
Hajdúhadházi járás1–515–164–7 
Derecskei járás1–515–164–7 
Nyíradonyi járás1–515–164–7 
Téglási járás1–515–164–7 

Összegezve: Milyen idő lesz holnap?

Holnap tehát Hajdú‑Biharban reggel még hűvösebb, viszonylag nyugodt idő lesz jellemző, a nap folyamán viszont gomolyfelhők gyülekezhetnek, és délután egy-egy helyi zápor is előfordulhat. Az esti órákra lehűlés várható. 

