Így alakul a holnapi időjárás: ilyen idővel hangolódhatunk Mindenszentekre

Az ország nagy részén hűvös, őszi idő uralkodik majd pénteken, ez alól természetes Hajdú-Bihar sem kivétel. Bár napközben fokozatosan enyhül majd az idő, a nappali maximumok az átlagostól azonban még így is elmaradnak majd. Ennek oka részben a felhőzetben is keresendő: felhős és hosszabb, napos periódusok váltják majd egymást vármegyeszerte. A HungaroMet egyebek mellett azt is írta, hogy a délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik, de csapadék még így sem valószínű - így alakul hát az időjárás holnap.

Kegyes lesz hozzánk a holnapi időjárás, kellemes, őszi idővel hangolódhatunk Mindenszentekre

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban? –mutatjuk!

Reggel: Sűrű köddel indítjuk a napot, a látótávolság is korlátozott lehet. Kezdetben 4-6 Celsius fokkal kell számolnunk, bár a hőérzetünkre hatással lehet a fel-feltámadó szél is. A felhőzet, ha lesz is, hamar vékonyodik majd és melegszik a levegő.

Délután: A csúcshőmérséklet elérheti a 11-13 Celcius fokot is, mondhatni kellemes, őszi idő lesz. A szél viszont később megélénkülhet, 20-30 km/h-s széllökésekre lehet számítani. A késő délutáni órákra újra megvastagszik a felhőzet és kezdődik a lehűlés.

Este: Tovább csökken a hőmérséklet, a minimum 3 és 5 Celsius fok körül alakul. Csapadéktól ugyan ekkor sem kell tartanunk, a vastagodó felhőzet és a mérséklődő szél miatt helyenként köd is kialakulhat.

A HungaroMet jelzése szerint nincs érvényben riasztás vagy figyelmezető előrejelzés a holnapi időjárás kapcsán.

Járások szerinti előrejelzés Hajdú-Bihar vármegyében

Járás reggel délután este Debreceni járás 4-6°C 12°C 4-5°C Hajdúhadházi járás 4-6°C 11°C 3-4°C Hajdúszoboszlói járás 4-6°C 13°C 4-5°C Püspökladányi járás 4-6°C 11°C 3-4°C Balmazújvárosi járás 4-6°C 12°C 3-5°C

A holnapi időjárás kapcsán tehát szélsőségtől nem kell tartani, jó eséllyel az esőt is megússzuk majd.

