1 órája
Így alakul a holnapi időjárás: ilyen idővel hangolódhatunk Mindenszentekre
A reggeli órákban még köddel küzdhetünk, később azonban már a széllel gyűlhet meg a bajunk. A holnapi időjárás tekintetében igen változatos nap elé nézünk Hajdú-Biharban.
Az ország nagy részén hűvös, őszi idő uralkodik majd pénteken, ez alól természetes Hajdú-Bihar sem kivétel. Bár napközben fokozatosan enyhül majd az idő, a nappali maximumok az átlagostól azonban még így is elmaradnak majd. Ennek oka részben a felhőzetben is keresendő: felhős és hosszabb, napos periódusok váltják majd egymást vármegyeszerte. A HungaroMet egyebek mellett azt is írta, hogy a délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik, de csapadék még így sem valószínű - így alakul hát az időjárás holnap.
Milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban? –mutatjuk!
Reggel: Sűrű köddel indítjuk a napot, a látótávolság is korlátozott lehet. Kezdetben 4-6 Celsius fokkal kell számolnunk, bár a hőérzetünkre hatással lehet a fel-feltámadó szél is. A felhőzet, ha lesz is, hamar vékonyodik majd és melegszik a levegő.
Délután: A csúcshőmérséklet elérheti a 11-13 Celcius fokot is, mondhatni kellemes, őszi idő lesz. A szél viszont később megélénkülhet, 20-30 km/h-s széllökésekre lehet számítani. A késő délutáni órákra újra megvastagszik a felhőzet és kezdődik a lehűlés.
Este: Tovább csökken a hőmérséklet, a minimum 3 és 5 Celsius fok körül alakul. Csapadéktól ugyan ekkor sem kell tartanunk, a vastagodó felhőzet és a mérséklődő szél miatt helyenként köd is kialakulhat.
A HungaroMet jelzése szerint nincs érvényben riasztás vagy figyelmezető előrejelzés a holnapi időjárás kapcsán.
Járások szerinti előrejelzés Hajdú-Bihar vármegyében
|Járás
|reggel
|délután
|este
|Debreceni járás
|4-6°C
|12°C
|4-5°C
|Hajdúhadházi járás
|4-6°C
|11°C
|3-4°C
|Hajdúszoboszlói járás
|4-6°C
|13°C
|4-5°C
|Püspökladányi járás
|4-6°C
|11°C
|3-4°C
|Balmazújvárosi járás
|4-6°C
|12°C
|3-5°C
A holnapi időjárás kapcsán tehát szélsőségtől nem kell tartani, jó eséllyel az esőt is megússzuk majd.
Ajánljuk még:
Itt vannak az új tulajok? Nézd, kiket fotóztunk a Nagyerdei Stadionban!