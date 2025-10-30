október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

1 órája

Így alakul a holnapi időjárás: ilyen idővel hangolódhatunk Mindenszentekre

Címkék#debrecen#orvosmeteorológia#Hajdú-Bihar megye#front#időjárás

A reggeli órákban még köddel küzdhetünk, később azonban már a széllel gyűlhet meg a bajunk. A holnapi időjárás tekintetében igen változatos nap elé nézünk Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Az ország nagy részén hűvös, őszi idő uralkodik majd pénteken, ez alól természetes Hajdú-Bihar sem kivétel. Bár napközben fokozatosan enyhül majd az idő, a nappali maximumok az átlagostól azonban még így is elmaradnak majd. Ennek oka részben a felhőzetben is keresendő: felhős és hosszabb, napos periódusok váltják majd egymást vármegyeszerte. A HungaroMet egyebek mellett azt is írta, hogy a délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik, de csapadék még így sem valószínű - így alakul hát az időjárás holnap.

Kegyes lesz hozzánk a holnapi időjárás, kellemes, őszi idővel hangolódhatunk Mindenszentekre
Kegyes lesz hozzánk a holnapi időjárás, kellemes, őszi idővel hangolódhatunk Mindenszentekre
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban? –mutatjuk!

Reggel: Sűrű köddel indítjuk a napot, a látótávolság is korlátozott lehet. Kezdetben 4-6 Celsius fokkal kell számolnunk, bár a hőérzetünkre hatással lehet a fel-feltámadó szél is. A felhőzet, ha lesz is, hamar vékonyodik majd és melegszik a levegő.

Délután: A csúcshőmérséklet elérheti a 11-13 Celcius fokot is, mondhatni kellemes, őszi idő lesz. A szél viszont később megélénkülhet, 20-30 km/h-s széllökésekre lehet számítani. A késő délutáni órákra újra megvastagszik a felhőzet és kezdődik a lehűlés.

Este: Tovább csökken a hőmérséklet, a minimum 3 és 5 Celsius fok körül alakul. Csapadéktól ugyan ekkor sem kell tartanunk, a vastagodó felhőzet és a mérséklődő szél miatt helyenként köd is kialakulhat.

A HungaroMet jelzése szerint nincs érvényben riasztás vagy figyelmezető előrejelzés a holnapi időjárás kapcsán.

Járások szerinti előrejelzés Hajdú-Bihar vármegyében

Járásreggeldélutáneste
Debreceni járás4-6°C12°C4-5°C
Hajdúhadházi járás4-6°C11°C3-4°C
Hajdúszoboszlói járás4-6°C13°C4-5°C
Püspökladányi járás4-6°C11°C3-4°C
Balmazújvárosi járás4-6°C12°C3-5°C

A holnapi időjárás kapcsán tehát szélsőségtől nem kell tartani, jó eséllyel az esőt is megússzuk majd.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu