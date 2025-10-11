Sötét felhők rondíthatnak bele a hét utolsó napjába Hajdú-Biharba

A holnapi időjárás előrejelzés szerint az ország nagy részén mérsékelten meleg időre készülhetünk, napközben 22–28 °C körüli maximumokkal. Felhőzet tekintetében változó lesz az ég: eleinte gomolyfelhő-képződés várható, délután egyes helyeken összeálló felhős zónák, záporok vagy helyi zivatarok is kialakulhatnak. Csapadék inkább délutántól-estefelé várható, elsősorban a Nyugat‑, Délnyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint az északi térségekben. A szél általában mérsékelt marad, de zivatarok közelében időnként élénk lökések is előfordulhatnak.

A holnapi időjárás sok napsütést tartogat Hajdú-Biharban

Ilyen lesz a holnapi időjárás Debrecenben

Reggel (6-9 óra):

A reggeli órák felé fokozatosan nő a felhőzet – nem lesz egységesen borult ég, de helyenként vastagabb felhők is takarhatják a napfelkeltét. A hőmérséklet 15–17 °C körül alakul. Csapadék a reggeli időszakban nem valószínű, de párásság, alacsony rétegfelhő előfordulhat. Szél csak gyenge vagy mérsékelt marad, déli-délnyugati irányból.

Délután (12-15 óra):

A nap főleg gomolyfelhős ég alatt telik, időnként megszűnő napsütéssel. Szórványosan zápor vagy akár záporból kialakuló zivatar sem kizárt, főként a megyében északabbra eső településeknél. A maximumok 24–27 °C körül alakulnak. A szél élénkebbé válhat, főként a zivatarok környezetében rövid ideig lökések is előfordulnak.

Este (18-21 óra):

A felhőzet továbbra is marad – több helyen közepes és vastag rétegek takarhatják az eget. Az est folyamán záporok, zivatarok továbbra is lehetségesek, elsősorban a késő esti órákban. A hőmérséklet 18–20 °C körül alakul. A szél mérséklődik, de zivatarok környezetében ismét lehetnek lökések.

Jelenleg nincs érvényben semmilyen figyelmeztetés vagy riasztás Hajdú-Bihar vármegye területén.

Milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban

Járás Reggel (6-9) Délután (12-15) Este (18-21) Debrecen 16°C 26°C 19°C Hajdúböszörmény 15°C 25°C 18°C Hajdúszoboszló 15°C 26°C 19°C Balmazújváros 15°C 27°C 20°C Püspökladány 15°C 26°C 19°C Berettyóújfalu 14°C 25°C 18°C Nádudvar 15°C 26°C 19°C Hajdúnánás 15°C 26°C 19°C Derecske 15°C 27°C 20°C Polgár 16°C 26°C 19°C

A holnapi időjárás Hajdú‑Biharban változékony, részben bizonytalanságot rejt magában: a reggeli nyugodt, enyhén felhős idő után délután gomolyfelhők gyülekezhetnek, és nem zárható ki helyenként zápor vagy zivatar sem, melyet időnként erősebb szél és intenzív csapadék is kísérhet. Az este ezen kockázatok továbbra is fennállnak.

