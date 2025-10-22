október 22., szerda

Megérkezhet az eső a vármegyébe? Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!

Érdemes előre felkészülni! Mutatjuk a holnapi időjárást Hajdú-Biharban!

Haon.hu

A felhős tájakon fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, de az Északi-középhegység északi oldalán maradhatnak tartósan felhős tájak. Másutt általában több órára kisüt a nap, mielőtt nyugat felől estétől beborul az ég. Estig helyenként lehet eső, zápor, majd nyugat felől frontális csapadékrendszer érkezik – északnyugaton, nyugaton intenzív csapadék, sőt zivatarok is kialakulhatnak. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik, az északnyugati, nyugati tájakon viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 20 és 26 fok között, a tartósan felhős tájakon ez alatt alakulhat – írja a HungaroMet a holnapi időjárás-előrejelzésében.

20220316-eso-KA
Érkezik az eső Hajdú-Biharra? Ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében!
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Bihar vármegyében

Reggel: Hűvösen indul a csütörtök a vármegyében: a minimum hőmérséklet 5–8 °C körül alakulhat. Erősen felhős lesz az ég, időnként felszakadozhat a felhőzet, ekkor kisüthet a nap. A szél délkeleti irányból mérsékelten fújhat, nagyjából 15–25 km/h körüli lökésekkel. Csapadék a kora reggeli órákban alakulhat ki, de számottevő problémát nem okoz.

Délután: Dél körül enyhülés érkezhet, a nappali maximum 15–17 °C-ra emelkedhet. A felhőréteg időszakosan csökkenhet, így néhány órára akár a nap is kisüthet. A délkeleti szél megélénkülhet, 20–30 km/h‑val, de fokozatosan mérséklődik. Eső továbbra sem valószínű.

Este: Kora estére ismét lehűlés következik: 10–12 °C közé eshet a hőmérséklet, később akár 7–9 °C‑ig is. A felhőképződés erősödhet, nagyobb rétegfelhők is jöhetnek. A szél mérséklődik, jellemzően 10–15 km/h‑ra. 

Így alakulnak a hőmérsékletek a vármegye járásaiban

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
 Hajdúhadházi járás71912
 Hajdúszoboszlói járás61811
 Hajdúböszörményi járás82013
 Debreceni járás72113
 Balmazújvárosi járás61912
 Derecskei járás72013
 Püspökladányi járás61811
 Berettyóújfalui járás82013
Nyíradonyi járás92214

Összegezve: ilyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban

Október 23‑án Hajdú‑Bihar megyében egy viszonylag kiegyensúlyozott, őszi napra számíthatunk: reggel hűvös indulással, délután enyhüléssel és napfényes időszakokkal, este pedig ismét a hűvösödés jelei mutatkoznak – de komoly csapadék vagy viharos légmozgás ezúttal nem várható. A felhőzet és a déli szél mozgása azonban emlékeztet arra, hogy az időjárás gyorsan átveheti az őszi arcát. Jó hír, hogy riasztás nincs, így a nap kényelmes programokat, sétákat vagy akár szabadtéri eseményeket is kínálhat – mindössze a reggeli kabát és az esti rétegezés javasolt.

