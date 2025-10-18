október 18., szombat

Érkezik a lehűlés? Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!

Hajnalban még mínuszok is lehetnek! Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban.

Haon.hu

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint általában derült idő várható, de az északkeleti harmadban gomolyfelhők is képződnek. Délután pedig nyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Csapadék nem lesz. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, de az Alpokalján és helyenként a keleti, északkeleti országrészben megélénkül a déliesre forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 15 °C között várható - olvasható a HungaroMet oldalán.

Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!
A holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Reggel

A nap kezdetén Hajdú‑Bihar felett felhős-napos időre számíthatunk, a felhőátvonulások váltakozása jellemző. Csapadék nem valószínű, de a levegő párás lehet. A hőmérséklet fagypont körül alakul. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, délies irányból.

Délután

A délutáni órákban fokozódik az instabilitás: gomolyfelhők fejlődhetnek, de csapadék nem valószínű. A nappali csúcshőmérséklet 12 °C körül alakul. A szél leginkább változó irányú, zivatarhoz közelítve megerősödhet, néhol rövid ideig viharos lökések kialakulhatnak.

Este

Este fokozatosan csökken a zápor- és zivataraktivitás esélye, bár elszórt cellák még előfordulhatnak. A felhőzet többségében változó lesz, átmenetileg vastagabb rétegek is előfordulhatnak. A hőmérséklet  3-5 °C-ra hűlhet le. A szél mérséklődik, de még lehetnek élénk pillanatok.

Járások szerinti hőmérséklet-előrejelzés (reggel / délután / este)

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Debreceni járás0–210–123–5 
Balmazújvárosi járás0–210–123–5 
Püspökladányi járás0–210–123–5 
Hajdúszoboszlói járás0–210–123–5 
Hajdúhadházi járás0–210–123–5 
Derecskei járás0–210–123–5 
Nyíradonyi járás0–210–123–5 
Berettyóújfalui járás0–210–123–5 

Összegezve: milyen idő lesz holnap a vármegyében?

Holnap Hajdú‑Biharban derűs kezdet után délutánra kialakulhatnak gomolyfelhők. A hőmérséklet kellemes marad. Az esti órákra csitulhat a légkör, de készüljünk rá, hogy a nap során bármikor előfordulhatnak meglepetések.

