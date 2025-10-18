Érkezik a lehűlés? Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint általában derült idő várható, de az északkeleti harmadban gomolyfelhők is képződnek. Délután pedig nyugat felől fátyolfelhők érkeznek. Csapadék nem lesz. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, de az Alpokalján és helyenként a keleti, északkeleti országrészben megélénkül a déliesre forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 15 °C között várható - olvasható a HungaroMet oldalán.

Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!

Forrás: illusztráció/Napló-archív



A holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Reggel

A nap kezdetén Hajdú‑Bihar felett felhős-napos időre számíthatunk, a felhőátvonulások váltakozása jellemző. Csapadék nem valószínű, de a levegő párás lehet. A hőmérséklet fagypont körül alakul. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, délies irányból.

Délután

A délutáni órákban fokozódik az instabilitás: gomolyfelhők fejlődhetnek, de csapadék nem valószínű. A nappali csúcshőmérséklet 12 °C körül alakul. A szél leginkább változó irányú, zivatarhoz közelítve megerősödhet, néhol rövid ideig viharos lökések kialakulhatnak.

Este

Este fokozatosan csökken a zápor- és zivataraktivitás esélye, bár elszórt cellák még előfordulhatnak. A felhőzet többségében változó lesz, átmenetileg vastagabb rétegek is előfordulhatnak. A hőmérséklet 3-5 °C-ra hűlhet le. A szél mérséklődik, de még lehetnek élénk pillanatok.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Járások szerinti hőmérséklet-előrejelzés (reggel / délután / este)

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Debreceni járás 0–2 10–12 3–5 Balmazújvárosi járás 0–2 10–12 3–5 Püspökladányi járás 0–2 10–12 3–5 Hajdúszoboszlói járás 0–2 10–12 3–5 Hajdúhadházi járás 0–2 10–12 3–5 Derecskei járás 0–2 10–12 3–5 Nyíradonyi járás 0–2 10–12 3–5 Berettyóújfalui járás 0–2 10–12 3–5

Összegezve: milyen idő lesz holnap a vármegyében?

Holnap Hajdú‑Biharban derűs kezdet után délutánra kialakulhatnak gomolyfelhők. A hőmérséklet kellemes marad. Az esti órákra csitulhat a légkör, de készüljünk rá, hogy a nap során bármikor előfordulhatnak meglepetések.

Ez is érdekelhet: