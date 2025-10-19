Érkeznek a kemény mínuszok: durva lesz a hét eleje Hajdú-Biharban!

Az ország nyugati, délnyugati részén a magasszintű felhőzet időszakosan vastagszik, ugyanakkor a keleti országrészben lehetnek derült tájak és időszakok hétfőn, így ott, valamint a Dráva mentén foltokban pára, köd képződhet. Csapadék nem lesz. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 Celsius-fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, nagyvárosokban, vízpartokon, és a felhősebb északnyugati, nyugati tájakon enyhébb lehet a reggel - olvasható a HungaroMet holnapi időjárás-előrejelzésében.

Érkeznek a kemény hajnali mínuszok: ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Reggel

Reggel még kifejezetten őszi hangulat várható: többnyire derült égbolttal, csak néhány helyen lehetnek szűrt felhők. A hőmérséklet a hidegre hajlamos helyeken reggel –2 Celsius-fok körül is lehet, de a kevésbé széljárta, belső részeken akár -5 Celsius-fokig is lehűlhet a levegő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A napsütés mellett a talaj mentén akár hajnali dér is kialakulhat.

Délután

Délutánra sok napsütés lesz jellemző, a felhőzet általában alacsony marad. A hőmérséklet délutánra 11–13 Celsius-fokig emelkedhet, napsütéses verőfény mellett pedig 12–14 °C is előfordulhat. A szél továbbra is mérsékelt marad, így a napsütésben komfortosnak érezhetjük az időt. Csapadékra továbbra sincs esély.

Este

Estefelé ismét lehűlés várható: az éjszaka elején 6-7 Celsius-fok körüli értékek lehetnek, majd később akár 4–5 Celsius-fokra is süllyedhet a hőmérséklet. Az égbolt továbbra is tiszta lesz, a szél gyenge marad. Az esőnek nincs jele, ám a hűvös éjszaka miatt érdemes melegen öltözni.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Járások szerinti becsült hőmérsékletek

Járás Reggel Délután Este Debreceni járás 0 °C 13 °C 7 °C Hajdúböszörményi járás ‑1 °C 12 °C 6 °C Berettyóújfalui járás -1 °C 13 °C 7 °C Püspökladányi járás 0 °C 12 °C 6 °C Balmazújvárosi járás ‑1 °C 12 °C 5 °C Derecskei járás ‑2 °C 13 °C 6 °C Hajdúhadházi járás ‑1 °C 13 °C 6 °C Nyíradonyi járás -5 °C 13 °C 6 °C



Összegezve: milyen lesz a hétfői időjárás Hajdú-Biharban?

Hétfőn Hajdú‑Bihar vármegyében egy nyugodt, őszi napsütéssel kísért idő ígérkezik: a reggeli hideg után délután már barátságosabb, 10–14 °C körüli hőmérséklet várható, este viszont ismét lehűl a levegő. A csapadék esélye elenyésző, a szél sem lesz zavaró – tehát ideális napnak nézünk elébe arra, hogy kicsit kimozduljunk, beszívjuk az őszi levegőt, vagy leüljünk a napsütésbe.

Ugyanakkor reggel és este már igazán meleg ruhára lesz szükség – és ha korán kelünk, akár némi dér vagy hideg is lehet a reggeli órákban.

Röviden: napsütés, hűvös kezdés, kellemes délután – és ráhangolódás az őszi estére.

Ajánljuk még: