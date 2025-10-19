október 19., vasárnap

1 órája

Érkeznek a kemény mínuszok: durva lesz a hét eleje Hajdú-Biharban!

Aki korán kel, hideget lel. Ilyen lesz a hétfői időjárás a vármegyében.

Haon.hu

Az ország nyugati, délnyugati részén a magasszintű felhőzet időszakosan vastagszik, ugyanakkor a keleti országrészben lehetnek derült tájak és időszakok hétfőn, így ott, valamint a Dráva mentén foltokban pára, köd képződhet. Csapadék nem lesz. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 Celsius-fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, nagyvárosokban, vízpartokon, és a felhősebb északnyugati, nyugati tájakon enyhébb lehet a reggel - olvasható a HungaroMet holnapi időjárás-előrejelzésében.

CM20250220_Hideg_HAON (15)
Érkeznek a kemény hajnali mínuszok: ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Reggel

Reggel még kifejezetten őszi hangulat várható: többnyire derült égbolttal, csak néhány helyen lehetnek szűrt felhők. A hőmérséklet a hidegre hajlamos helyeken reggel –2  Celsius-fok körül is lehet, de a kevésbé széljárta, belső részeken akár -5 Celsius-fokig is lehűlhet a levegő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A napsütés mellett a talaj mentén akár hajnali dér is kialakulhat.

Délután

Délutánra sok napsütés lesz jellemző, a felhőzet általában alacsony marad. A hőmérséklet délutánra 11–13 Celsius-fokig emelkedhet, napsütéses verőfény mellett pedig 12–14 °C is előfordulhat. A szél továbbra is mérsékelt marad, így a napsütésben komfortosnak érezhetjük az időt. Csapadékra továbbra sincs esély.

Este

Estefelé ismét lehűlés várható: az éjszaka elején 6-7 Celsius-fok körüli értékek lehetnek, majd később akár 4–5  Celsius-fokra is süllyedhet a hőmérséklet. Az égbolt továbbra is tiszta lesz, a szél gyenge marad. Az esőnek nincs jele, ám a hűvös éjszaka miatt érdemes melegen öltözni.

Járások szerinti becsült hőmérsékletek

JárásReggelDélutánEste
Debreceni járás0 °C13 °C7 °C
Hajdúböszörményi járás‑1 °C12 °C6 °C
Berettyóújfalui járás-1 °C13 °C7 °C
Püspökladányi járás0 °C12 °C6 °C
Balmazújvárosi járás‑1 °C12 °C5 °C
Derecskei járás‑2 °C13 °C6 °C
Hajdúhadházi járás‑1 °C13 °C6 °C
Nyíradonyi járás-5 °C13 °C6 °C


Összegezve: milyen lesz a hétfői időjárás Hajdú-Biharban?

Hétfőn Hajdú‑Bihar vármegyében egy nyugodt, őszi napsütéssel kísért idő ígérkezik: a reggeli hideg után délután már barátságosabb, 10–14 °C körüli hőmérséklet várható, este viszont ismét lehűl a levegő. A csapadék esélye elenyésző, a szél sem lesz zavaró – tehát ideális napnak nézünk elébe arra, hogy kicsit kimozduljunk, beszívjuk az őszi levegőt, vagy leüljünk a napsütésbe. 

Ugyanakkor reggel és este már igazán meleg ruhára lesz szükség – és ha korán kelünk, akár némi dér vagy hideg is lehet a reggeli órákban.

 Röviden: napsütés, hűvös kezdés, kellemes délután – és ráhangolódás az őszi estére.

