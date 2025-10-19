1 órája
Érkeznek a kemény mínuszok: durva lesz a hét eleje Hajdú-Biharban!
Aki korán kel, hideget lel. Ilyen lesz a hétfői időjárás a vármegyében.
Az ország nyugati, délnyugati részén a magasszintű felhőzet időszakosan vastagszik, ugyanakkor a keleti országrészben lehetnek derült tájak és időszakok hétfőn, így ott, valamint a Dráva mentén foltokban pára, köd képződhet. Csapadék nem lesz. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 Celsius-fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, nagyvárosokban, vízpartokon, és a felhősebb északnyugati, nyugati tájakon enyhébb lehet a reggel - olvasható a HungaroMet holnapi időjárás-előrejelzésében.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban
Reggel
Reggel még kifejezetten őszi hangulat várható: többnyire derült égbolttal, csak néhány helyen lehetnek szűrt felhők. A hőmérséklet a hidegre hajlamos helyeken reggel –2 Celsius-fok körül is lehet, de a kevésbé széljárta, belső részeken akár -5 Celsius-fokig is lehűlhet a levegő. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A napsütés mellett a talaj mentén akár hajnali dér is kialakulhat.
Délután
Délutánra sok napsütés lesz jellemző, a felhőzet általában alacsony marad. A hőmérséklet délutánra 11–13 Celsius-fokig emelkedhet, napsütéses verőfény mellett pedig 12–14 °C is előfordulhat. A szél továbbra is mérsékelt marad, így a napsütésben komfortosnak érezhetjük az időt. Csapadékra továbbra sincs esély.
Este
Estefelé ismét lehűlés várható: az éjszaka elején 6-7 Celsius-fok körüli értékek lehetnek, majd később akár 4–5 Celsius-fokra is süllyedhet a hőmérséklet. Az égbolt továbbra is tiszta lesz, a szél gyenge marad. Az esőnek nincs jele, ám a hűvös éjszaka miatt érdemes melegen öltözni.
Járások szerinti becsült hőmérsékletek
|Járás
|Reggel
|Délután
|Este
|Debreceni járás
|0 °C
|13 °C
|7 °C
|Hajdúböszörményi járás
|‑1 °C
|12 °C
|6 °C
|Berettyóújfalui járás
|-1 °C
|13 °C
|7 °C
|Püspökladányi járás
|0 °C
|12 °C
|6 °C
|Balmazújvárosi járás
|‑1 °C
|12 °C
|5 °C
|Derecskei járás
|‑2 °C
|13 °C
|6 °C
|Hajdúhadházi járás
|‑1 °C
|13 °C
|6 °C
|Nyíradonyi járás
|-5 °C
|13 °C
|6 °C
Összegezve: milyen lesz a hétfői időjárás Hajdú-Biharban?
Hétfőn Hajdú‑Bihar vármegyében egy nyugodt, őszi napsütéssel kísért idő ígérkezik: a reggeli hideg után délután már barátságosabb, 10–14 °C körüli hőmérséklet várható, este viszont ismét lehűl a levegő. A csapadék esélye elenyésző, a szél sem lesz zavaró – tehát ideális napnak nézünk elébe arra, hogy kicsit kimozduljunk, beszívjuk az őszi levegőt, vagy leüljünk a napsütésbe.
Ugyanakkor reggel és este már igazán meleg ruhára lesz szükség – és ha korán kelünk, akár némi dér vagy hideg is lehet a reggeli órákban.
Röviden: napsütés, hűvös kezdés, kellemes délután – és ráhangolódás az őszi estére.
