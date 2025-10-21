október 21., kedd

1 órája

Egy dolog miatt nem lesz tökéletes a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Nem sok panaszunk lesz a szerdai időre ezen az egy dolgon kívül. Ilyen lesz a holnapi időjárás Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében.

Haon.hu

Az ország nagy részén fokozatosan növekvő felhőzet várható szerdán, különösen északkeleten lehet erősebb a felhőfedettség. Elszórtan előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 14 – 20 °C között alakul, míg az északi‑hegyvidéki tájakon ennél hűvösebb lehet. A szél jellemzően mérsékelt marad - derül ki a HungaroMet holnapi időjárás-előrejelzéséből.

CM20250313_Viharfelhők_időjárás_HAON (8)
Holnapi időjárás: a felhők okozhatnak egyedül kellemetlenséget Hajdú-Biharban
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!

Reggel: Hajdú-Biharban szerda reggel mérsékelt, 8 – 11 °C közötti hőmérséklet várható. Az éjszakai lehűlés után érdemes reggel még rétegesen öltözni. A nap elején kevés felhő várható, csupán néhány fátyolfelhő zavarhatja meg a derült időt, csapadék nincs kilátásban. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, ami északkeleti irányból fújhat.

Délután: A délutáni órákban fokozatosan melegszik az idő, a csúcshőmérséklet egyes helyeken elérheti a 20 °C‑ot is. A felhőtakaró egyre inkább megvastagszik, de néhány óráig így is élvezhetjük a napsütést. A csapadék valószínűsége továbbra is alacsony, viszont nem zárható ki egy‑két futó zápor. A szél továbbra is mérsékelt marad.

Este: Napnyugta után ismét lehűlés várható: az esti hőmérséklet 10 – 12 °C körül alakul. Az égbolt részben felhős marad, csapadék nem számítható, a szél gyengül.

Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Debreceni járás9 – 1215 – 1911 – 13
Hajdúhadházi járás8 – 1114 – 1910 – 13
Hajdúnánási járás8 – 1215 – 1911 – 14
Balmazújvárosi járás9– 1314 – 1912 – 14
Püspökladányi járás10 – 1315 – 1910 – 12
Berettyóújfalui járás11– 1416 – 2010 – 12
Hajdúszoboszlói járás9 – 1315 – 2011 – 13
Hajdúböszörményi járás9 – 1316 – 1911 – 14
Nyíradonyi járás9 – 1316 – 199 – 13

Összegezve: Milyen időjárás várható holnap?

Holnap Hajdú‑Bihar vármegyében egy viszonylag nyugodt, őszi nap várható: a reggeli hűvös, 8 – 11 °C körüli idő után délutánra elérheti a 15 – 18 °C‑ot is a hőmérséklet. Ugyanakkor az égbolt fokozatosan beborulhat. Az eső esélye alacsony, és nem áll fenn semmiféle figyelmeztetés, így ideális lehet délutáni sétára vagy kertben történő sütkérezésre – persze egy könnyű pulóverrel célszerű kijönni. A hangulat inkább nyugodt, enyhén nosztalgikus őszi, mint komolyan borongós lesz.

