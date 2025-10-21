Egy dolog miatt nem lesz tökéletes a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Az ország nagy részén fokozatosan növekvő felhőzet várható szerdán, különösen északkeleten lehet erősebb a felhőfedettség. Elszórtan előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 14 – 20 °C között alakul, míg az északi‑hegyvidéki tájakon ennél hűvösebb lehet. A szél jellemzően mérsékelt marad - derül ki a HungaroMet holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Holnapi időjárás: a felhők okozhatnak egyedül kellemetlenséget Hajdú-Biharban

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!

Reggel: Hajdú-Biharban szerda reggel mérsékelt, 8 – 11 °C közötti hőmérséklet várható. Az éjszakai lehűlés után érdemes reggel még rétegesen öltözni. A nap elején kevés felhő várható, csupán néhány fátyolfelhő zavarhatja meg a derült időt, csapadék nincs kilátásban. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, ami északkeleti irányból fújhat.

Délután: A délutáni órákban fokozatosan melegszik az idő, a csúcshőmérséklet egyes helyeken elérheti a 20 °C‑ot is. A felhőtakaró egyre inkább megvastagszik, de néhány óráig így is élvezhetjük a napsütést. A csapadék valószínűsége továbbra is alacsony, viszont nem zárható ki egy‑két futó zápor. A szél továbbra is mérsékelt marad.

Este: Napnyugta után ismét lehűlés várható: az esti hőmérséklet 10 – 12 °C körül alakul. Az égbolt részben felhős marad, csapadék nem számítható, a szél gyengül.

Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Debreceni járás 9 – 12 15 – 19 11 – 13 Hajdúhadházi járás 8 – 11 14 – 19 10 – 13 Hajdúnánási járás 8 – 12 15 – 19 11 – 14 Balmazújvárosi járás 9– 13 14 – 19 12 – 14 Püspökladányi járás 10 – 13 15 – 19 10 – 12 Berettyóújfalui járás 11– 14 16 – 20 10 – 12 Hajdúszoboszlói járás 9 – 13 15 – 20 11 – 13 Hajdúböszörményi járás 9 – 13 16 – 19 11 – 14 Nyíradonyi járás 9 – 13 16 – 19 9 – 13

Összegezve: Milyen időjárás várható holnap?

Holnap Hajdú‑Bihar vármegyében egy viszonylag nyugodt, őszi nap várható: a reggeli hűvös, 8 – 11 °C körüli idő után délutánra elérheti a 15 – 18 °C‑ot is a hőmérséklet. Ugyanakkor az égbolt fokozatosan beborulhat. Az eső esélye alacsony, és nem áll fenn semmiféle figyelmeztetés, így ideális lehet délutáni sétára vagy kertben történő sütkérezésre – persze egy könnyű pulóverrel célszerű kijönni. A hangulat inkább nyugodt, enyhén nosztalgikus őszi, mint komolyan borongós lesz.

