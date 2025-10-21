1 órája
Egy dolog miatt nem lesz tökéletes a holnapi időjárás Hajdú-Biharban
Nem sok panaszunk lesz a szerdai időre ezen az egy dolgon kívül. Ilyen lesz a holnapi időjárás Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében.
Az ország nagy részén fokozatosan növekvő felhőzet várható szerdán, különösen északkeleten lehet erősebb a felhőfedettség. Elszórtan előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 14 – 20 °C között alakul, míg az északi‑hegyvidéki tájakon ennél hűvösebb lehet. A szél jellemzően mérsékelt marad - derül ki a HungaroMet holnapi időjárás-előrejelzéséből.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!
Reggel: Hajdú-Biharban szerda reggel mérsékelt, 8 – 11 °C közötti hőmérséklet várható. Az éjszakai lehűlés után érdemes reggel még rétegesen öltözni. A nap elején kevés felhő várható, csupán néhány fátyolfelhő zavarhatja meg a derült időt, csapadék nincs kilátásban. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz, ami északkeleti irányból fújhat.
Délután: A délutáni órákban fokozatosan melegszik az idő, a csúcshőmérséklet egyes helyeken elérheti a 20 °C‑ot is. A felhőtakaró egyre inkább megvastagszik, de néhány óráig így is élvezhetjük a napsütést. A csapadék valószínűsége továbbra is alacsony, viszont nem zárható ki egy‑két futó zápor. A szél továbbra is mérsékelt marad.
Este: Napnyugta után ismét lehűlés várható: az esti hőmérséklet 10 – 12 °C körül alakul. Az égbolt részben felhős marad, csapadék nem számítható, a szél gyengül.
Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Debreceni járás
|9 – 12
|15 – 19
|11 – 13
|Hajdúhadházi járás
|8 – 11
|14 – 19
|10 – 13
|Hajdúnánási járás
|8 – 12
|15 – 19
|11 – 14
|Balmazújvárosi járás
|9– 13
|14 – 19
|12 – 14
|Püspökladányi járás
|10 – 13
|15 – 19
|10 – 12
|Berettyóújfalui járás
|11– 14
|16 – 20
|10 – 12
|Hajdúszoboszlói járás
|9 – 13
|15 – 20
|11 – 13
|Hajdúböszörményi járás
|9 – 13
|16 – 19
|11 – 14
|Nyíradonyi járás
|9 – 13
|16 – 19
|9 – 13
Összegezve: Milyen időjárás várható holnap?
Holnap Hajdú‑Bihar vármegyében egy viszonylag nyugodt, őszi nap várható: a reggeli hűvös, 8 – 11 °C körüli idő után délutánra elérheti a 15 – 18 °C‑ot is a hőmérséklet. Ugyanakkor az égbolt fokozatosan beborulhat. Az eső esélye alacsony, és nem áll fenn semmiféle figyelmeztetés, így ideális lehet délutáni sétára vagy kertben történő sütkérezésre – persze egy könnyű pulóverrel célszerű kijönni. A hangulat inkább nyugodt, enyhén nosztalgikus őszi, mint komolyan borongós lesz.
