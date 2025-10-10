Változékony lesz a holnapi időjárás, érdemes az esernyőt kéznél tartani Hajdú-Biharban

A holnapi időjárás változékony, esős lehet országszerte. A nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul, de a felhőzet és csapadék területenként eltérő mértékben jelenik meg. A szél viszonylag erőteljes lesz, különösen a Dunántúlon, ahol esőzések is várhatóak. A keleti területeken, így Hajdú-Bihar megyében is inkább esőre és erős szélre készülhetünk.

A holnapi időjárás változékony, esős lehet országszerte

Ilyen lesz a holnapi időjárás Debrecenben

Reggel (6-9 óra):

A reggel borongós, felhős idővel indul, esőre azonban még nem kell számítani. A hőmérséklet 13 és 15°C között mozog, így egy könnyű kabát jól jöhet. A szél viszonylag enyhe lesz, de a későbbi napokhoz képest enyhe fuvallatokra lehet számítani.

Délután (12-15 óra):

A felhőzet tovább sűrűsödik, és már esőre is lehet számítani. Az eső mennyisége területenként változó, de egyes helyeken intenzívebb záporok is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 18 és 20°C között alakul, így nem lesz túl meleg, de a hűvös, esős idő miatt érdemes esernyőt hozni. A szél erősödik, különösen a megye déli részén, ahol 50 km/h-t meghaladó széllökések is várhatóak.

Este (18-21 óra):

Az eső továbbra is eshet, de estére már a csapadék mértéke mérséklődni fog. A hőmérséklet 14 és 16°C között mozog, így a hűvösebb estékhez igazodva egy melegebb ruhára is szükség lehet. A szél továbbra is fúj, de enyhül, 30-40 km/h sebességgel.

Jelenleg nincs érvényben semmilyen figyelmeztetés vagy riasztás Hajdú-Bihar vármegye területén.

Azonban a változékony időjárás miatt a közlekedőknek fokozott figyelmet érdemes fordítaniuk, különösen eső és szél esetén.

Milyen idő lesz holnap Hajdú-Biharban

Járás Reggel (6-9) Délután (12-15) Este (18-21) Debrecen 14°C 19°C 16°C Balmazújváros 13°C 19°C 15°C Hajdúszoboszló 14°C 18°C 15°C Berettyóújfalu 14°C 19°C 16°C Püspökladány 13°C 19°C 15°C Nádudvar 14°C 20°C 16°C

A holnapi időjárás változékony időt ígér a Hajdú-Bihar vármegye lakóinak. Bár reggel még enyhe és borongós lesz, délután esőre és erősödő szélre is fel kell készülni. A nappali hőmérséklet enyhe marad, de a szeles, esős idő miatt érdemes esernyőt hozni. Az este már kevésbé lesz csapadékos, de a hűvös, szeles idő továbbra is meghatározza majd a napot.

