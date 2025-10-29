Belerondít a szél a tökéletes őszi időbe? Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás!

Délelőtt még nagyrészt fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, majd nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ami már délutántól, késő délutántól északnyugat felől csökkenni kezd. Elszórtan kisebb eső, záporeső előfordulhat. A délnyugati, déli szél főként a nap első felében még sokfelé lesz élénk, több helyen erős, néhol viharos, majd nyugatira, északnyugatira fordul a szél, és veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 23 fok között várható – írja a HungaroMet a holnapi időjárás-előrejelzésről.

Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Debrecenben!

Így alakul a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Reggel:

A reggeli órákban 7–9 °C körüli értékekre számíthatunk a vármegyében. Eleinte kevés felhő lesz, de fokozatosan erősödhet a felhőképződés. Csapadék kezdetben nem valószínű, a délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad.

Délután:

A délutáni maximumok elérhetik akár a 17–19 °C-ot is, viszonylag meleg őszi napra számíthatunk. A nap folyamán fátyolfelhők előfordulhatnak, de alapvetően napos idő lesz. A dél–délkeleti szél élénkülhet, de nem várható erős széllökés. Elszórtan gyenge zápor sem kizárt, ám a visszatartó frontnak köszönhetően a csapadék valószínűsége alacsony.

Este:

Este 10–12 °C közé süllyedhet a hőmérséklet, ismét hűvös lehet, különösen a szabadban tartózkodóknak. Egyre erősebben beborulhat az ég, a szél mérséklődik, azonban csapadékra csak elvétve számíthatunk.

Így alakulnak a hőmérsékletek a járásokban

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Debreceni járás 8 18 11 Hajdúhadházi járás 7 17 10 Balmazújvárosi járás 8 18 11 Püspökladányi járás 7 17 10 Hajdúszoboszlói járás 9 19 12 Hajdúböszörményi járás 10 18 13 Berettyóújfalui járás 7 16 10 Nyíradonyi járás 8 18 11 Hajdúnánási járás 7 16 10

Összegezve: ilyen lesz a holnapi időjárás a vármegyében

Csütörtökön a Hajdú-Bihar vármegye egy olyan őszi napot kap, amely egyszerre hoz enyhülést és „köztes” időjárást: napközben akár 19 °C körül is lehet, így ideális lehet egy kis sétára vagy szabadtéri tevékenységre, de reggel és este már hűvös lesz, fel kell készülni a változásra. Hangulatában a nap inkább derűs-nyugodt, de az őszi átmenet fázisa érződik: vegyes napsütéssel, enyhe meleggel és fokozatosan rövidülő napszakkal.

