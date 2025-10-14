október 14., kedd

Helén névnap

+14
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Kellemes idővel folytatódik a hét? Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás

Címkék#debrecen#ősz#időjárás#Hajdú-Bihar

Erre talán senkinek sem lehet panasza. A holnapi időjárás végre egészen kellemes lesz.

Haon.hu

Az ország nagy részén a holnapi időjárás száraz, mérsékelten napos időt hoz, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A levegő fokozatosan melegedni fog, délután 12–17 °C körül alakulnak a maximumok. A felhőzet helyenként megnövekszik, de nem borítja be teljesen az eget. A szél általában mérsékelt marad, főként déli és délkeleti irányból, de átmenetileg élénk lökések is előfordulhatnak nyugaton és északon.

A holnapi időjárásra nem lehet panasz
A holnapi időjárásra nem lehet panasz
Forrás: Napló-archív

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Reggel

A nap a korai órákban hűvösen kezdődik, 8–12 °C körüli értékekkel. A keleti térségekben kevés felhő lehet az égen, míg nyugat felé haladva gomolyfelhők gyülekezhetnek. Csapadékra reggel nem számíthatunk. A szél gyenge, déli vagy délkeleti irányból, legfeljebb 10–15 km/h körül fújhat.

Délután

A legmelegebb órákban 13–16 °C körüli csúcsérték várható. A meleg levegő kedvez a gomolyfelhők képződésének — időnként felhőzet növekedhet, főként a megye nyugati felén. Ugyanakkor nagyobb eső nem valószínű. A szél élénkülhet, főként délkeleti és déli irányból, lökésekkel 20–30 km/h körül.

Este

Estére a hőmérséklet 7 °C köré csökken. A felhőzet helyenként növekedhet, de a csillagos ég képe is felvillanhat. Csapadék nem várható. A szél gyengül, délkeletről vagy dél felől fúj inkább alig érezhetően.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A met.hu veszélyjelzés oldalán a ma érvényes információk szerint nincs érvényben olyan riasztás, amely veszélyes időjárási jelenségre figyelmeztetne. Ez alapján Hajdú‑Bihar vármegyében különösebb veszélyek – mint vihar, nagy intenzitású zápor vagy extrém hőség – nem várhatók.

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Debreceni10–1214–165–7
Hajdúszoboszlói9–1113–154–6
Berettyóújfalui8–1012–143–5
Derecskei9–1113–154–6
Balmazújvárosi10–1214–165–7
Püspökladányi9–1113–154–6

A következő nap tehát Hajdú‑Biharban többnyire élvezetes idő ígérkezik: a reggeli hűvös órákat napsütés és meleg délután váltja, majd az est felfrissülése finoman zárja a napot. Bár gomolyfelhők felbukkanása nem kizárt, jelentős eső nem várható. A nap hangulatát akár „barátságos, derűs őszi ragyogásnak” is nevezhetnénk — ideális nap kirándulásra vagy szabadban töltött időre. Ha azonban a felhőkben rejtezik is némi meglepetés, nagy eséllyel nem rondítják el a napot.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu