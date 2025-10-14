Kellemes idővel folytatódik a hét? Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás

Az ország nagy részén a holnapi időjárás száraz, mérsékelten napos időt hoz, csapadék csak elszórtan fordulhat elő. A levegő fokozatosan melegedni fog, délután 12–17 °C körül alakulnak a maximumok. A felhőzet helyenként megnövekszik, de nem borítja be teljesen az eget. A szél általában mérsékelt marad, főként déli és délkeleti irányból, de átmenetileg élénk lökések is előfordulhatnak nyugaton és északon.

A holnapi időjárásra nem lehet panasz

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Reggel

A nap a korai órákban hűvösen kezdődik, 8–12 °C körüli értékekkel. A keleti térségekben kevés felhő lehet az égen, míg nyugat felé haladva gomolyfelhők gyülekezhetnek. Csapadékra reggel nem számíthatunk. A szél gyenge, déli vagy délkeleti irányból, legfeljebb 10–15 km/h körül fújhat.

Délután

A legmelegebb órákban 13–16 °C körüli csúcsérték várható. A meleg levegő kedvez a gomolyfelhők képződésének — időnként felhőzet növekedhet, főként a megye nyugati felén. Ugyanakkor nagyobb eső nem valószínű. A szél élénkülhet, főként délkeleti és déli irányból, lökésekkel 20–30 km/h körül.

Este

Estére a hőmérséklet 7 °C köré csökken. A felhőzet helyenként növekedhet, de a csillagos ég képe is felvillanhat. Csapadék nem várható. A szél gyengül, délkeletről vagy dél felől fúj inkább alig érezhetően.

A met.hu veszélyjelzés oldalán a ma érvényes információk szerint nincs érvényben olyan riasztás, amely veszélyes időjárási jelenségre figyelmeztetne. Ez alapján Hajdú‑Bihar vármegyében különösebb veszélyek – mint vihar, nagy intenzitású zápor vagy extrém hőség – nem várhatók.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Debreceni 10–12 14–16 5–7 Hajdúszoboszlói 9–11 13–15 4–6 Berettyóújfalui 8–10 12–14 3–5 Derecskei 9–11 13–15 4–6 Balmazújvárosi 10–12 14–16 5–7 Püspökladányi 9–11 13–15 4–6

A következő nap tehát Hajdú‑Biharban többnyire élvezetes idő ígérkezik: a reggeli hűvös órákat napsütés és meleg délután váltja, majd az est felfrissülése finoman zárja a napot. Bár gomolyfelhők felbukkanása nem kizárt, jelentős eső nem várható. A nap hangulatát akár „barátságos, derűs őszi ragyogásnak” is nevezhetnénk — ideális nap kirándulásra vagy szabadban töltött időre. Ha azonban a felhőkben rejtezik is némi meglepetés, nagy eséllyel nem rondítják el a napot.

