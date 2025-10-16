Biztos, hogy ősz van? Ilyen idővel kecsegtet a holnapi időjárás

Az ország nagy részén változékony, változó felhőzetű lesz a holnapi időjárás. Naposabb periódusokra is lesz esély, de helyenként záporok, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A maximum hőmérsékletek általában 15–18 °C között alakulnak, de délkeleten akár ennél kissé melegebb is lehet.

Ismét elkényeztet bennünket a holnapi időjárás

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Reggel

A nap első óráiban leginkább borult vagy változóan felhős lehet az ég. A hőmérséklet 8‑12 °C körül alakul, de ennél alacsonyabb érték is előfordulhat helyenként. Csapadék reggel nem valószínű. A szél mérsékelten fújhat északkeleti irányból.

Délután

A nap közepén enyhe felmelegedés várható, 14‑18 °C körüli értékek lehetnek. A felhőzet megvastagodhat, helyenként zápor vagy akár rövid zivatar sem kizárt. A szél továbbra is északkeleti lesz.

Este

A hőmérséklet 9‑13 °C közé csökken. Csapadék inkább csak elszórtan fordulhat elő – ha igen, zápor formájában.

A met.hu honlapján jelenleg nincs érvényben riasztás Hajdú‑Bihar megye területén.

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Debreceni 9 – 12 15 – 18 11 – 13 Hajdúhadház 8 – 11 14 – 17 10 – 12 Hajdúnánás 8 – 12 15 – 18 11 – 13 Balmazújvárosi 8 – 11 14 – 17 10 – 12 Püspökladányi 8 – 11 14 – 17 10 – 12 Berettyóújfalui 8 – 12 15 – 18 11 – 13 Derecskei 8 – 11 14 – 17 10 – 12 Vámospércsi 8 – 11 14 – 17 10 – 12

Összegezve, milyen idő lesz holnap

A következő nap időjárása tehát Hajdú‑Bihar vármegyében vegyesnek ígérkezik: reggel hűvös, napközben enyhén melegedő, estére visszahűlő levegővel. Többfelé számíthatunk felhősebb időre, délutánra néhol záporok is előfordulhatnak.

