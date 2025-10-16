október 16., csütörtök

Gál névnap

12°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

44 perce

Biztos, hogy ősz van? Ilyen idővel kecsegtet a holnapi időjárás

Címkék#zápor#ősz#időjárás#Hajdú-Bihar

Többórás napsütés vár Hajdú-Biharra. Ismét elkényeztet bennünket a holnapi időjárás.

Haon.hu

Az ország nagy részén változékony, változó felhőzetű lesz a holnapi időjárás. Naposabb periódusokra is lesz esély, de helyenként záporok, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A maximum hőmérsékletek általában 15–18 °C között alakulnak, de délkeleten akár ennél kissé melegebb is lehet.

Ismét elkényeztet bennünket a holnapi időjárás
Ismét elkényeztet bennünket a holnapi időjárás
Forrás: Napló-archív

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Reggel

A nap első óráiban leginkább borult vagy változóan felhős lehet az ég. A hőmérséklet 8‑12 °C körül alakul, de ennél alacsonyabb érték is előfordulhat helyenként. Csapadék reggel nem valószínű. A szél mérsékelten fújhat északkeleti irányból.

Délután

A nap közepén enyhe felmelegedés várható, 14‑18 °C körüli értékek lehetnek. A felhőzet megvastagodhat, helyenként zápor vagy akár rövid zivatar sem kizárt. A szél továbbra is északkeleti lesz.

Este

A hőmérséklet 9‑13 °C közé csökken. Csapadék inkább csak elszórtan fordulhat elő – ha igen, zápor formájában.

A met.hu honlapján jelenleg nincs érvényben riasztás Hajdú‑Bihar megye területén.

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Debreceni9 – 1215 – 1811 – 13
Hajdúhadház8 – 1114 – 1710 – 12
Hajdúnánás8 – 1215 – 1811 – 13
Balmazújvárosi8 – 1114 – 1710 – 12
Püspökladányi8 – 1114 – 1710 – 12
Berettyóújfalui8 – 1215 – 1811 – 13
Derecskei8 – 1114 – 1710 – 12
Vámospércsi8 – 1114 – 1710 – 12

Összegezve, milyen idő lesz holnap

A következő nap időjárása tehát Hajdú‑Bihar vármegyében vegyesnek ígérkezik: reggel hűvös, napközben enyhén melegedő, estére visszahűlő levegővel. Többfelé számíthatunk felhősebb időre, délutánra néhol záporok is előfordulhatnak. 

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu