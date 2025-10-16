44 perce
Biztos, hogy ősz van? Ilyen idővel kecsegtet a holnapi időjárás
Többórás napsütés vár Hajdú-Biharra. Ismét elkényeztet bennünket a holnapi időjárás.
Az ország nagy részén változékony, változó felhőzetű lesz a holnapi időjárás. Naposabb periódusokra is lesz esély, de helyenként záporok, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak. A maximum hőmérsékletek általában 15–18 °C között alakulnak, de délkeleten akár ennél kissé melegebb is lehet.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban
Reggel
A nap első óráiban leginkább borult vagy változóan felhős lehet az ég. A hőmérséklet 8‑12 °C körül alakul, de ennél alacsonyabb érték is előfordulhat helyenként. Csapadék reggel nem valószínű. A szél mérsékelten fújhat északkeleti irányból.
Délután
A nap közepén enyhe felmelegedés várható, 14‑18 °C körüli értékek lehetnek. A felhőzet megvastagodhat, helyenként zápor vagy akár rövid zivatar sem kizárt. A szél továbbra is északkeleti lesz.
Este
A hőmérséklet 9‑13 °C közé csökken. Csapadék inkább csak elszórtan fordulhat elő – ha igen, zápor formájában.
A met.hu honlapján jelenleg nincs érvényben riasztás Hajdú‑Bihar megye területén.
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Debreceni
|9 – 12
|15 – 18
|11 – 13
|Hajdúhadház
|8 – 11
|14 – 17
|10 – 12
|Hajdúnánás
|8 – 12
|15 – 18
|11 – 13
|Balmazújvárosi
|8 – 11
|14 – 17
|10 – 12
|Püspökladányi
|8 – 11
|14 – 17
|10 – 12
|Berettyóújfalui
|8 – 12
|15 – 18
|11 – 13
|Derecskei
|8 – 11
|14 – 17
|10 – 12
|Vámospércsi
|8 – 11
|14 – 17
|10 – 12
Összegezve, milyen idő lesz holnap
A következő nap időjárása tehát Hajdú‑Bihar vármegyében vegyesnek ígérkezik: reggel hűvös, napközben enyhén melegedő, estére visszahűlő levegővel. Többfelé számíthatunk felhősebb időre, délutánra néhol záporok is előfordulhatnak.
