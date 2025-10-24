1 órája
Elvonult a Benjamin-ciklon, ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!
A ciklon után szombaton enyhülés várható. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!
Pénteken megérkezett a Benjamin-ciklon Magyarországra, és ahol járt, pusztított. Derecskén például egy rendezvénysátrat kapott fel a viharos szél, közel 500 embert kellett kimenekíteni. De milyen lesz a holnapi időjárás?
A HungaroMet országos előrejelzése szerint szombaton nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég. Napközben kevés helyen eshet, estétől viszont - nagyobb eséllyel a déli országrészben - megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lehet egy-két fokkal hűvösebb az idő.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban
Reggel
Kora reggel 4–7 °C körüli hőmérsékletre készülhetünk. Az égbolt kezdetben többnyire derült vagy csak kissé felhős lesz, de napközben fokozatosan növekedhet a felhőzet. A szél gyenge marad, déli-délkeleti irányból 10–15 km/h-val fújhat. Csapadék nem várható, de a hajnali órákban még előfordulhat gyenge pára, ködfolt.
Délután
Délutánra 14–16 °C köré emelkedik a hőmérséklet. A felhőzet megnövekedik, és nagyobb eséllyel lehet gyenge, rövid ideig tartó zápor, de jelentős csapadék nem várható. A szél délkeleti irányból érkezik, és megélénkülhet – ez már érezhető lesz a szabadtéri programoknál.
Este
Az esti órákban 9–11 °C köré csökkenhet a hőmérséklet. A felhőzet részben megtartja a dominanciát, de lesznek felszakadozó részek is. A délkeleti szél fokozatosan mérséklődik, 3–4 m/s körül alakul. Csapadékra este már kicsi az esély – inkább szárazabb marad az ég. Az éjszakai órákra a ködfoltok kialakulásának lehetősége nem zárható ki a csillagos-felhős váltakozások után.
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Debreceni járás
|4
|15
|10
|Hajdúböszörményi járás
|5
|15
|10
|Hajdúszoboszlói járás
|6
|15
|10
|Derecskei járás
|4
|14
|9
|Berettyóújfalui járás
|5
|14
|9
|Püspökladányi járás
|4
|15
|10
|Hajdúnánási járás
|4
|15
|10
|Balmazújvárosi járás
|5
|16
|11
|Nyíradonyi járás
|5
|15
|10
Összegezve szombaton Hajdú-Biharban nyugodt, de kissé őszi hangulatú napra számíthatunk: a korai hűvös idő után délutánra enyhébb, de felhős, kissé borongósabb idő várható, a szél mérsékelten kavarhatja a levegőt. Bár gyenge zápor nem kizárt, igazán jelentős csapadék nem várható, így a hétvégi programokhoz kedvező feltételek kínálkoznak. A reggeli sapka-sál még jó szolgálatot tehet, délután pedig már egy könnyű kabát is elegendő.
