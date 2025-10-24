október 24., péntek

Salamon névnap

+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Elvonult a Benjamin-ciklon, ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!

Címkék#debrecen#őszies#időjárás

A ciklon után szombaton enyhülés várható. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!

Haon.hu

Pénteken megérkezett a Benjamin-ciklon Magyarországra, és ahol járt, pusztított. Derecskén például egy rendezvénysátrat kapott fel a viharos szél, közel 500 embert kellett kimenekíteni. De milyen lesz a holnapi időjárás? 

CM20250313_Viharfelhők_időjárás_HAON (4)
Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében!
Forrás: illusztráció/Napló-archív

A HungaroMet országos előrejelzése szerint szombaton nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, amelyek időszakosan zavarhatják a napsütést, majd kora délutántól már egyre jobban befelhősödik az ég. Napközben kevés helyen eshet, estétől viszont - nagyobb eséllyel a déli országrészben - megnövekszik a csapadék esélye, zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, az Északi-középhegység térségében lehet egy-két fokkal hűvösebb az idő.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban

Reggel

Kora reggel 4–7 °C körüli hőmérsékletre készülhetünk. Az égbolt kezdetben többnyire derült vagy csak kissé felhős lesz, de napközben fokozatosan növekedhet a felhőzet. A szél gyenge marad, déli-délkeleti irányból 10–15 km/h-val fújhat. Csapadék nem várható, de a hajnali órákban még előfordulhat gyenge pára, ködfolt.

Délután

Délutánra 14–16 °C köré emelkedik a hőmérséklet. A felhőzet megnövekedik, és nagyobb eséllyel lehet gyenge, rövid ideig tartó zápor, de jelentős csapadék nem várható. A szél délkeleti irányból érkezik, és megélénkülhet – ez már érezhető lesz a szabadtéri programoknál.

Este

Az esti órákban 9–11 °C köré csökkenhet a hőmérséklet. A felhőzet részben megtartja a dominanciát, de lesznek felszakadozó részek is. A délkeleti szél fokozatosan mérséklődik, 3–4 m/s körül alakul. Csapadékra este már kicsi az esély – inkább szárazabb marad az ég. Az éjszakai órákra a ködfoltok kialakulásának lehetősége nem zárható ki a csillagos-felhős váltakozások után.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Debreceni járás41510
Hajdúböszörményi járás51510
Hajdúszoboszlói járás61510
Derecskei járás4149
Berettyóújfalui járás5149
Püspökladányi járás 41510
Hajdúnánási járás41510
Balmazújvárosi járás51611
Nyíradonyi járás51510

Összegezve szombaton Hajdú-Biharban nyugodt, de kissé őszi hangulatú napra számíthatunk: a korai hűvös idő után délutánra enyhébb, de felhős, kissé borongósabb idő várható, a szél mérsékelten kavarhatja a levegőt. Bár gyenge zápor nem kizárt, igazán jelentős csapadék nem várható, így a hétvégi programokhoz kedvező feltételek kínálkoznak. A reggeli sapka-sál még jó szolgálatot tehet, délután pedig már egy könnyű kabát is elegendő.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu