59 perce
Folytatódik a szeszélyes október Hajdú-Biharban - mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás!
Reggel érdemes jól felöltözni! A holnapi időjárás Hajdú-Biharban is szeszélyes marad.
Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, reggelre általában erősen felhős vagy borult időben lesz részünk, de északkeleten derült maradhat az idő. Az éjszaka második felében a Dunántúlon és a főváros térségében helyenként előfordulhat gyenge eső, záporeső. A délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet hazánk délnyugati felén 4 és 11, északkeleten -5 és +3 Celsius-fok között alakul – olvasható a HungaroMet holnapi időjárás-előrejelzésében.
A délutáni órákban többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet. Az ország északi, északnyugati felén fordulhat elő kisebb, időszakos eső, zápor. A déli, délkeleti szél megélénkül, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. Délután az Északi-középhegység tágabb környezetében 5, 13, máshol 14, 20 fokot mérhetünk.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!
Reggel: A vármegye nagy részén derült vagy csökkent mennyiségű felhővel indul a nap, azonban a hajnali órák csaknem mindenütt hűvösek lesznek, a reggeli órákban fagypont körül alakul a hőmérséklet. A szél mérsékelt lesz, amely északias irányból fúj. Csapadék nem valószínű.
Aki reggel munkába és iskolába indul, azoknak érdemes rétegesen felöltözni!
Délután: A délutáni órákban 14 – 17 °C köré emelkedhet a hőmérséklet, miközben a felhőzet fokozatosan gyarapodhat. A szél továbbra is mérsékelt marad, helyenként kissé élénkebb széllökések előfordulhatnak, különösen a nyílt területeken. Csapadék továbbra sem várható.
Este: Este 8 – 10 °C‑ra hűl vissza a levegő. A szél mérséklődik, és a hűvös levegő hatására fokozódhat a hőérzet‑csökkenés. Csapadék továbbra sem valószínű, de a hajnali órák közeledtével már az éjszakai fagyok esélye is megjelenhet.
|Járás
|Reggel °C
|Délután °C
|Este °C
|Debreceni járás
|4
|16
|7
|Hajdúszoboszlói járás
|4
|17
|7
|Hajdúhadházi járás
|3
|15
|7
|Püspökladányi járás
|3
|17
|8
|Berettyóújfalui járás
|5
|18
|8
|Balmazújvárosi járás
|3
|16
|8
|Hajdúnánási járás
|2
|14
|7
|Hajdúböszörményi járás
|4
|15
|10
|Nyíradonyi járás
|4
|15
|7
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Összegezve október 21‑én Hajdú-Biharban egy nyugodt, őszi nap ígérkezik: hűvös reggel, mérsékelten meleg délután és gyors lehűlés az est folyamán. A felhők ügyesen húzódnak majd fölénk, de komolyabb csapadék nem várható a nap folyamán. A szél sem okoz majd különösebb gondot, és mivel nincs riasztás, nyugodtan lehet szabadtéri programokat.
Az estére viszont már célszerű melegebb ruhát elővenni — a kabát nem lesz felesleges.
Ajánljuk még:
Itt vannak a legfrissebb fertőzéses adatok, ezen megbetegedések száma magas Hajdú-Biharban
Hamarosan változhat a rendelet, erre készüljenek a zártkertek tulajdonosai!