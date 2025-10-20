október 20., hétfő

Folytatódik a szeszélyes október Hajdú-Biharban - mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás!

Reggel érdemes jól felöltözni! A holnapi időjárás Hajdú-Biharban is szeszélyes marad.

Haon.hu

Fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, reggelre általában erősen felhős vagy borult időben lesz részünk, de északkeleten derült maradhat az idő. Az éjszaka második felében a Dunántúlon és a főváros térségében helyenként előfordulhat gyenge eső, záporeső. A délkeleti szelet elsősorban az Észak-Dunántúlon kísérik élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet hazánk délnyugati felén 4 és 11, északkeleten -5 és +3 Celsius-fok között alakul – olvasható a HungaroMet holnapi időjárás-előrejelzésében.

CM20241117_Köd_hideg_HAON (4)
A hajnali órákban még fagy is lehet: ilyen lesz a holnapi időjárás Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében
Forrás: illusztráció/Napló-archív

A délutáni órákban többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmenetileg szakadozhat fel a felhőzet. Az ország északi, északnyugati felén fordulhat elő kisebb, időszakos eső, zápor. A déli, délkeleti szél megélénkül, északkeleten viszont mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. Délután az Északi-középhegység tágabb környezetében 5, 13, máshol 14, 20 fokot mérhetünk.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Hajdú-Biharban!

Reggel: A vármegye nagy részén derült vagy csökkent mennyiségű felhővel indul a nap, azonban a hajnali órák csaknem mindenütt hűvösek lesznek, a reggeli órákban fagypont körül alakul a hőmérséklet. A szél mérsékelt lesz, amely északias irányból fúj. Csapadék nem valószínű. 

Aki reggel munkába és iskolába indul, azoknak érdemes rétegesen felöltözni!

Délután: A délutáni órákban 14 – 17 °C köré emelkedhet a hőmérséklet, miközben a felhőzet fokozatosan gyarapodhat. A szél továbbra is mérsékelt marad, helyenként kissé élénkebb széllökések előfordulhatnak, különösen a nyílt területeken. Csapadék továbbra sem várható.

Este: Este 8 – 10 °C‑ra hűl vissza a levegő. A szél mérséklődik, és a hűvös levegő hatására fokozódhat a hőérzet‑csökkenés. Csapadék továbbra sem valószínű, de a hajnali órák közeledtével már az éjszakai fagyok esélye is megjelenhet.

JárásReggel °CDélután °C Este °C 
Debreceni járás4167
Hajdúszoboszlói járás4177
Hajdúhadházi járás3157
Püspökladányi járás3178
Berettyóújfalui járás5188
Balmazújvárosi járás3168
Hajdúnánási járás2147
Hajdúböszörményi járás41510
Nyíradonyi járás4157

Összegezve október 21‑én Hajdú-Biharban egy nyugodt, őszi nap ígérkezik: hűvös reggel, mérsékelten meleg délután és gyors lehűlés az est folyamán. A felhők ügyesen húzódnak majd fölénk, de komolyabb csapadék nem várható a nap folyamán. A szél sem okoz majd különösebb gondot, és mivel nincs riasztás, nyugodtan lehet szabadtéri programokat. 

Az estére viszont már célszerű melegebb ruhát elővenni — a kabát nem lesz felesleges.

