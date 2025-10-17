1 órája
Dermesztő, ami Hajdú-Biharban történt reggel! Sokan még ágyban voltak a kis faluban, amikor ezt észlelték!
Idáig süllyedni pont ilyenkor?
Reggelre elég nagy hőmérsékleti kontraszt alakult ki hazánkban – kezdte péntek délelőtti bejegyzését hivatalos Facebook-oldalán a HungaroMet. Posztjukban rámutattak egy érdekes jelenségre: a felhősebb északi, északnyugati tájakon csak 8-9 Celsius fok köré hűlt vissza a levegő, ezzel szemben az ország többi - derült, szélcsendes - részén már jóval hidegebb volt a reggel.
Sokfelé mértek 1-2 Celsius fok körüli értékeket, ráadásul a hidegre hajlamos helyeken fagypont alá is beesett a hőmérséklet. Mint kiderült, Hajdú-Biharban is fagypont alatti hőmérsékletet rögzítettek, Bagamér település mérőállomásán -1,2 Celsius fokig hűlt vissza a levegő.
A részletekről bővebben a HungaroMet bejegyzésében olvashatnak:
Ajánljuk még:
Akciófilmben se látni ilyet! Autósüldözés Újfalu mellett, két ország rendőrei kergették a fekete Daciát – videóval
Új, nagyon prémium hely nyílt a Debrecen Plazában – hamarosan tömegek lepik el? – fotókkal