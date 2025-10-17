október 17., péntek

Dermesztő, ami Hajdú-Biharban történt reggel! Sokan még ágyban voltak a kis faluban, amikor ezt észlelték!

Idáig süllyedni pont ilyenkor?

Haon.hu

Reggelre elég nagy hőmérsékleti kontraszt alakult ki hazánkban – kezdte péntek délelőtti bejegyzését hivatalos Facebook-oldalán a HungaroMet. Posztjukban rámutattak egy érdekes jelenségre: a felhősebb északi, északnyugati tájakon csak 8-9 Celsius fok köré hűlt vissza a levegő, ezzel szemben az ország többi - derült, szélcsendes - részén már jóval hidegebb volt a reggel.

Dermesztő, ami Hajdú-Biharban történt reggel! Sokan még ágyban voltak a kis faluban, amikor ezt észlelték
Dermesztő, ami Hajdú-Biharban történt reggel! Sokan még ágyban voltak a kis faluban, amikor ezt észlelték
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Sokfelé mértek 1-2 Celsius fok körüli értékeket, ráadásul a hidegre hajlamos helyeken fagypont alá is beesett a hőmérséklet. Mint kiderült, Hajdú-Biharban is fagypont alatti hőmérsékletet rögzítettek, Bagamér település mérőállomásán -1,2 Celsius fokig hűlt vissza a levegő.

Bagamér térségében is fagypont alá csökkent a hőmérséklet csütörtökről péntekre virradóan
Forrás: Facebook / HungaroMet

A részletekről bővebben a HungaroMet bejegyzésében olvashatnak:

