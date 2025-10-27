október 28., kedd

Felkészültél?

1 órája

Esős idővel ért véget a hét első napja Debrecen, a keddi időjárás sem kecsegtet túl sok jóval

Állandósulni látszik a változékony őszi idő. Mutatjuk, hogyan alakul a keddi időjárás Hajdú-Biharban.

Haon.hu

A hét első munkanapja egyébként is feladja az embernek a leckét, hát még ha közben az idővel és az elemekkel is harcolnia kell! Ahogy arról már korábban írtunk, több front is érkezett térségünkbe, a hét első felében döntően ezek alakítják az időjárást: többfelé is jelentősen lehűlt a levegő, csapadékosra fordult az időjárás hétfőn. Nem lélegezhetünk még fel azonban, marad a hideg idő! A HungaroMet azt írta, kedd reggelre 4 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett, derült, fagyzugos helyeken néhol ennél még ennél is hidegebb lehet.

Esős idővel zárult a hét első napja Debrecen, de a keddi időjárás sem adhat okot bizakodásra
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Felkészültél? Így alakul a keddi időjárás Hajdú-Biharban

A HungaroMet előrejelzése szerint a délelőtti naposabb időt követően délután északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőtakaró érkezik, amely legkevésbé az ország délnyugati részét érinti, ebből főként az északi tájakon alakulhat ki - többnyire kisebb - eső, zápor. 

Debrecen és Hajdú-Bihar esetében 12 fok körüli hőmérséklet várható, közepesen felhős idő, időnként erős, nyugati széllökésekkel.

A kedd esti időjárás kapcsán azt írták, délnyugatról határozott felhőzetcsökkenés kezdődik. Napközben a Dunántúl délnyugati területeit leszámítva többfelé erős, néhol viharos lökések kísérik az északnyugati szelet, amely késő délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul, ezzel együtt veszíteni kezd erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között várható.

Úgy néz ki, kis szerencsével kedd délután még megúszhatja a zivatarokat Hajdú-Bihar jelentős része
Forrás: HungaroMet

