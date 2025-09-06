szeptember 6., szombat

1 órája

Hatalmas villámokkal érkezett meg Hajdú-Biharba az újabb vihar – videókkal

Villámfényes az este egész Hajdú-Biharban. A viharok miatt riasztást is adtak ki a vármegyére.

Haon.hu
Hatalmas villámokkal érkezik az újabb vihar

Forrás: Katona Ákos

Hatalmas villámokkal és még nagyobb viharfelhőkkel érkeznek újabb zivatarok Hajdú-Biharba szombat este. Az időjárás miatt sárga riasztást adtak ki zivatarok és felhőszakadás miatt vármegyénk több járására is. 

Viharra, zivatarra figyelmeztetnek
Viharra, zivatarra figyelmeztetnek
Forrás: met.hu

Mint azt a HungaroMet Nonprofit Zrt. közölte, ma késő estig, illetve holnap főként a késő délutáni, esti órákban a keleti, északkeleti harmadban alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket intenzív csapadék (15-25 mm), néhol felhőszakadás (> 25-30 mm), jégeső (~1-2 cm), valamint viharos (60-75 km/h) széllökések kísérhetik. Késő estére várhatóan a zivatartevékenység mindkét napon megszűnik.

A radaron is jól látható, merre várható nagyobb zivatar
Forrás: met.hu

Úgy tudjuk, az időjárás miatt Hajdúböszörményben az áramszolgáltatás is szünetel. 

Kollégánk videót is készített a Debrecennél lévő „villámshow”-ról:

Hajdúböszörményben szintén látványosan villámlott:

