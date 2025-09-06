Hatalmas villámokkal érkezett meg Hajdú-Biharba az újabb vihar – videókkal

Hatalmas villámokkal és még nagyobb viharfelhőkkel érkeznek újabb zivatarok Hajdú-Biharba szombat este. Az időjárás miatt sárga riasztást adtak ki zivatarok és felhőszakadás miatt vármegyénk több járására is.

Viharra, zivatarra figyelmeztetnek

Forrás: met.hu

Mint azt a HungaroMet Nonprofit Zrt. közölte, ma késő estig, illetve holnap főként a késő délutáni, esti órákban a keleti, északkeleti harmadban alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket intenzív csapadék (15-25 mm), néhol felhőszakadás (> 25-30 mm), jégeső (~1-2 cm), valamint viharos (60-75 km/h) széllökések kísérhetik. Késő estére várhatóan a zivatartevékenység mindkét napon megszűnik.

A radaron is jól látható, merre várható nagyobb zivatar

Forrás: met.hu

Úgy tudjuk, az időjárás miatt Hajdúböszörményben az áramszolgáltatás is szünetel.

Kollégánk videót is készített a Debrecennél lévő „villámshow”-ról:

Hajdúböszörményben szintén látványosan villámlott:

