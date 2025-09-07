szeptember 7., vasárnap

2 órája

Durva vihar érkezhet Hajdú-Biharba, több veszély miatt is figyelmeztetnek!

Nem lesz kellemes a vasárnap a vármegyében. Figyelmeztetnek az érkező viharokra Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Vasárnap a délelőtti órákban még nem várható csapadék, a délutáni órákban azonban nagy vihar érheti el Hajdú-Bihar vármegyét - derül ki a HungaroMet időjárás-előrejelzéséből. Mint írják, a késő délutáni, esti órákban a keleti, északkeleti harmadban alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket intenzív csapadék (15-25 mm), néhol felhőszakadás (> 25-30 mm), jégeső (~1-2 cm), valamint viharos (60-75 km/h) széllökések kísérhetik, ezért elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a vármegyére. Késő estére várhatóan a zivatartevékenység megszűnik. A Köpönyeg szerint vasárnap a nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 29 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 14 Celsius-fokot mérhetünk.

vihar-miskolcon01
Nagy vihar érkezhet délután Hajdú-Biharba, kiadták a figyelmeztetést
Forrás: illusztráció/MW-archív

Országosan a hét utolsó napján a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a délutáni, kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti, keleti harmadán. 

Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad, mindössze a Zemplén tágabb környezetében kísérhetik élénk lökések.

 A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás: a viharok nem okoznak fronthatást

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

