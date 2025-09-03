1 órája
Te jó ég! Több, mint félelmetes, ami Hajdú-Biharban történik! - videókkal
Durva, ami most az égen zajlik! A vihar miatt riasztást is adtak ki Hajdú-Biharra.
Látványos égi jelenségeket videóztak olvasóink Hajdú-Bihar-szerte: villámok cikáznak ugyanis az égen: A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt a vármegye északi részében. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti ilyenkor. A vihar epicentruma Szabolcs vármegyében található.
A HungaroMet veszélyjelzése szerint elsősorban az északkeleti harmadban alakulhatnak ki kevés helyen zivatarok, amelyeket elsősorban intenzív csapadék (> 20 mm), illetve átmeneti viharos széllökés (~60-75 km/h) és kisebb szemű (~1-2 cm) jég is kísérhet. Késő estétől a déli, délkeleti határhoz közeli területeken nem kizárt egy-egy zivatar.
Ami jelenleg különleges, hogy csapadék nem esik a felhőből, csak villámlik a különböző közösségi médiában megosztott felvételek alapján.
Az Időkép felhőképén jól látszik, hogy az északkeleti vármegyéket érinti a mostani vihar. Te is megnézheted ide kattintva.
Tiszagyulaházán látványosan sikerült megörökítenie egy hölgynek a villámokat. A különleges fotót megnézhetitek itt:
Tégláson elképesztő fotót készítettek a hatalmas felhőkről. A képet a ViharVonal ViharVadász nevű Facebook-csoportba töltötték fel:
Debrecenben így nézett ki a villámlás:
Egy másik olvasói felvételen is látszik, hogy pillanatok alatt több villám is kialakul a gomolyfelhőben:
Szabolcs vármegyében is hasonlóan látványos a vihar
A MetFigyelő nevű Facebook-oldalon is több videó található, ahol a látványos jelenségről készültek felvételek. Az alábbi videó Kemecsén készítették:
Az alábbi videót is Szabolcs vármegyéből készítették, a csészealj alakú felhőből szinte másodpercenként jönnek a villámok. Íme:
