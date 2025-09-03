Te jó ég! Több, mint félelmetes, ami Hajdú-Biharban történik! - videókkal

Látványos égi jelenségeket videóztak olvasóink Hajdú-Bihar-szerte: villámok cikáznak ugyanis az égen: A HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt a vármegye északi részében. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti ilyenkor. A vihar epicentruma Szabolcs vármegyében található.

Vihar tombol északkeleten, Hajdú-Biharból is látszanak a látványos villámok

Forrás: Olvasói fotók

A HungaroMet veszélyjelzése szerint elsősorban az északkeleti harmadban alakulhatnak ki kevés helyen zivatarok, amelyeket elsősorban intenzív csapadék (> 20 mm), illetve átmeneti viharos széllökés (~60-75 km/h) és kisebb szemű (~1-2 cm) jég is kísérhet. Késő estétől a déli, délkeleti határhoz közeli területeken nem kizárt egy-egy zivatar.

Ami jelenleg különleges, hogy csapadék nem esik a felhőből, csak villámlik a különböző közösségi médiában megosztott felvételek alapján.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az Időkép felhőképén jól látszik, hogy az északkeleti vármegyéket érinti a mostani vihar. Te is megnézheted ide kattintva.

Tiszagyulaházán látványosan sikerült megörökítenie egy hölgynek a villámokat. A különleges fotót megnézhetitek itt:

Különleges pillanatot fotóztak Tiszagyulaházán

Fotó: Fodor Zsófia / Forrás: Facebook/ViharVonal ViharVadász Csapat

Tégláson elképesztő fotót készítettek a hatalmas felhőkről. A képet a ViharVonal ViharVadász nevű Facebook-csoportba töltötték fel:

Tégláson is elképesztően néz ki a felhő és a villámok

Fotó: Tóthné Albert Enikő / Forrás: Facebook/ViharVonal ViharVadász Csapat

Debrecenben így nézett ki a villámlás:

Egy másik olvasói felvételen is látszik, hogy pillanatok alatt több villám is kialakul a gomolyfelhőben:

Szabolcs vármegyében is hasonlóan látványos a vihar

A MetFigyelő nevű Facebook-oldalon is több videó található, ahol a látványos jelenségről készültek felvételek. Az alábbi videó Kemecsén készítették:

Az alábbi videót is Szabolcs vármegyéből készítették, a csészealj alakú felhőből szinte másodpercenként jönnek a villámok. Íme:

Ez is érdekelhet: