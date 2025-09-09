Kiadták a riasztást, bármelyik pillanatban lecsaphatnak a viharok Hajdú-Biharban!

Kedden a reggeli, délelőtti órákban viharok lehetnek Hajdú-Biharban, ezért a HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a vármegyére. Ahogy a veszélyjelzésükben írják, a zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti tájakra korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a jelentős csapadék (10-25, néhol > 25-30 mm) lesz, de kisebb méretű jég (<2 cm) és erős vagy viharos széllökés (50-70 km/h) széllökés is társulhat hozzájuk. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet 25 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 14 Celsius-fokot mérhetünk.

Délelőtt többfelé lehetnek viharok Hajdú-Biharban

Forrás: illusztráció/MW-archív

Országosan kedden reggel, délelőtt még többfelé felhős és főként keleten, északkeleten záporos, zivataros idő várható. Délután már nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, és egyre inkább az északkeleti harmadban alakulhatnak csak ki elszórtan zivatarok. Estétől viszont már délnyugat felől növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nincs fronthatás a viharok miatt Hajdú-Biharban

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Ajánljuk még: