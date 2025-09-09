szeptember 9., kedd

Ádám névnap

20°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

5 órája

Kiadták a riasztást, bármelyik pillanatban lecsaphatnak a viharok Hajdú-Biharban!

Címkék#debrecen#Riasztás#zivatar#időjárás

Mutatjuk a keddi időjárást Hajdú-Biharban! Délelőtt többfelé várhatóak viharok a vármegyében.

Haon.hu

Kedden a reggeli, délelőtti órákban viharok lehetnek Hajdú-Biharban, ezért a HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a vármegyére. Ahogy a veszélyjelzésükben írják, a zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti tájakra korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a jelentős csapadék (10-25, néhol > 25-30 mm) lesz, de kisebb méretű jég (<2 cm) és erős vagy viharos széllökés (50-70 km/h) széllökés is társulhat hozzájuk. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint a nappali csúcshőmérséklet 25 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 14 Celsius-fokot mérhetünk. 

Délelőtt többfelé lehetnek viharok Hajdú-Biharban
Délelőtt többfelé lehetnek viharok Hajdú-Biharban
Forrás: illusztráció/MW-archív

Országosan kedden reggel, délelőtt még többfelé felhős és főként keleten, északkeleten záporos, zivataros idő várható. Délután már nagyrészt napos időre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel, és egyre inkább az északkeleti harmadban alakulhatnak csak ki elszórtan zivatarok. Estétől viszont már délnyugat felől növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam is. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nincs fronthatás a viharok miatt Hajdú-Biharban

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu