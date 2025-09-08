szeptember 8., hétfő

3 órája

Jégeső és felhőszakadás: Kiadták a riasztást, órákon belül nagy vihar lehet Hajdú-Biharban - radarképpel!

Címkék#debrecen#vihar#felhőszakadás#zivatar#időjárás

Ne felejtsd otthon az esernyőt! Mutatjuk, mekkora vihar lehet Hajdú-Biharban!

Haon.hu

Hétfőn kora reggel nagy viharzóna érte el az ország északi részét, intenzív csapadékkal és viharos széllökésekkel – olvasható a HungaroMet veszélyjelzésében. Hajdú-Bihart is elérheti ez a zivatarzóna, ezért a HungaroMet elsőfokú riasztást adott ki a vármegyére. Hozzáteszik, a déli, kora délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten, nagyobb számban alakulhatnak ki zivatarok. Ezeket felhőszakadás (>25-30 mm, lokálisan > 50 mm), jégeső (általában 1-2 cm, intenzívebb zivatar esetén akár > 2 cm jégátmérő) és viharos, erősen viharos széllökések (~60-80 km/h) kísérhetik. Az esti, késő esti órákban a zivatartevékenység fokozatosan gyengül. A Köpönyeg szerint a nappali hőmérséklet 31 Celsius-fok körül alakul, éjszaka 14 Celsius-fokot mérhetünk.

Nagy viharok az ország északi részén, Hajdú-Bihart is elérhetik
Nagy viharok az ország északi részén, Hajdú-Bihart is elérhetik
Forrás: met.hu

Országosan a hét első napján napközben nagyrészt fátyolfelhős, napos idő ígérkezik. Ugyanakkor főleg hazánk keleti, északkeleti felén magasabbra törnek a gomolyfelhők, melyekből záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csapadékgócokat elsősorban felhőszakadás, de akár kisebb méretű jég, valamint erős, viharos széllökés kísérheti. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Késő este 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Az ország keleti részében várhatóak zivatarok
Forrás: met.hu

A viharok miatt fronthatás nem terheli szervezetünket

A Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentése szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

