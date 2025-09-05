13 perce
Nem tágít a kánikula? Mutatjuk, milyen idő vár Hajdú-Biharra
Továbbra is rossz hírünk van azok számára, akik az őszt várják. A kánikula egyszerűen nem tágít Hajdú-Biharból.
Folytatódik a szeptemberi kánikula
Forrás: Napló-archív
Napos, kellemes idővel indult a hét utolsó munkanapja Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint azonban ismét nagyon meleg, igazi kánikula lesz délután. A legmelegebb órákban ugyanis akár 35 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, éjszaka 17 fok várható. Esőre továbbra sem kell számítani és a szél is mérsékelt marad.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Az országos előrejelzés szerint a napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan, főleg ÉK-en fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Ajánljuk még:
Te is ide akarsz majd költözni, ha meglátod, micsoda lakópark épül Hajdú-Biharban!
Rengetegen várták ezt a könnyítést a KRESZ-ben, most mégis sokan koppannak majd