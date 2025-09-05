szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

19°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

13 perce

Nem tágít a kánikula? Mutatjuk, milyen idő vár Hajdú-Biharra

Címkék#kánikula#Debrecen#hőség#időjárás#Hajdú-Bihar

Továbbra is rossz hírünk van azok számára, akik az őszt várják. A kánikula egyszerűen nem tágít Hajdú-Biharból.

Haon.hu
Nem tágít a kánikula? Mutatjuk, milyen idő vár Hajdú-Biharra

Folytatódik a szeptemberi kánikula

Forrás: Napló-archív

Napos, kellemes idővel indult a hét utolsó munkanapja Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint azonban ismét nagyon meleg, igazi kánikula lesz délután. A legmelegebb órákban ugyanis akár 35 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, éjszaka 17 fok várható. Esőre továbbra sem kell számítani és a szél is mérsékelt marad. 

Folytatódik a szeptemberi kánikula
Folytatódik a szeptemberi kánikula
Forrás:  Napló-archív

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az országos előrejelzés szerint a napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik. Elszórtan, főleg ÉK-en fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. 

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu