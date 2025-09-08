1 órája
Brutális jégeső csapott le Biharra, tojás nagyságú jég hullott! – fotókkal!
Elképesztő képsorok érkeztek Romániából. Brutális jégeső tombolt a szomszédban!
Ahogy arról korábban beszámoltunk, ítéletidő fellegei gyülekeznek Hajdú-Bihar környezetében, Borsodban is villámárvíztől tartanak, a HungaroMet ráadásul több figyelmeztető előrejelzést kiadott az ország keleti régiójára, köztük vármegyénkre is. A frontvonal és a zivatarfelhők alakulását elnézve nem túl fényes a helyzet Hajdú-Bihar számára sem, ám ami a határ túloldalán, Romániában történt, az minden korábbi képzeletet meghaladt.
A szélsőséges időjárás ugyan már a csapadéktérképen is idejekorán észlelhető volt, azonban Bihar nem úszta meg csupán egy felhőszakadással.
Kisbáródon szinte tojás nagyságú jég hullott!
Az időjárási körülményekről természetesen több fotó is készült, ezekről a Bihari Napló és a MetNet is beszámolt.
A romániai jégesőről tovább fotók a MetNet Facebook-posztjában:
Ajánljuk még:
Jön az Aldi 5 forintos akciója! – ekkor indul a leárazás, ilyen még sosem volt!