Brutális jégeső csapott le Biharra, tojás nagyságú jég hullott! – fotókkal!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ítéletidő fellegei gyülekeznek Hajdú-Bihar környezetében, Borsodban is villámárvíztől tartanak, a HungaroMet ráadásul több figyelmeztető előrejelzést kiadott az ország keleti régiójára, köztük vármegyénkre is. A frontvonal és a zivatarfelhők alakulását elnézve nem túl fényes a helyzet Hajdú-Bihar számára sem, ám ami a határ túloldalán, Romániában történt, az minden korábbi képzeletet meghaladt.

Brutális jégeső csapott le Biharra, tojás nagyságú jég zúzott hullott az égből!

Forrás: Facebook / MetNet

A szélsőséges időjárás ugyan már a csapadéktérképen is idejekorán észlelhető volt, azonban Bihar nem úszta meg csupán egy felhőszakadással.

Kisbáródon szinte tojás nagyságú jég hullott!

Az időjárási körülményekről természetesen több fotó is készült, ezekről a Bihari Napló és a MetNet is beszámolt.

A romániai jégesőről tovább fotók a MetNet Facebook-posztjában:

