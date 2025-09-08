szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

26°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenet!

1 órája

Brutális jégeső csapott le Biharra, tojás nagyságú jég hullott! – fotókkal!

Címkék#bihar#jégeső#ítéletidő#időjárás#Románia#Hajdú-Bihar

Elképesztő képsorok érkeztek Romániából. Brutális jégeső tombolt a szomszédban!

Haon.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ítéletidő fellegei gyülekeznek Hajdú-Bihar környezetében, Borsodban is villámárvíztől tartanak, a HungaroMet ráadásul több figyelmeztető előrejelzést kiadott az ország keleti régiójára, köztük vármegyénkre is. A frontvonal és a zivatarfelhők alakulását elnézve nem túl fényes a helyzet Hajdú-Bihar számára sem, ám ami a határ túloldalán, Romániában történt, az minden korábbi képzeletet meghaladt.

Brutális jégeső csapott le Biharra, tojás nagyságú jég zúzott hullott az égből!
Brutális jégeső csapott le Biharra, tojás nagyságú jég zúzott hullott az égből!
Forrás: Facebook / MetNet

A szélsőséges időjárás ugyan már a csapadéktérképen is idejekorán észlelhető volt, azonban Bihar nem úszta meg csupán egy felhőszakadással. 

Kisbáródon szinte tojás nagyságú jég hullott! 

Az időjárási körülményekről természetesen több fotó is készült, ezekről a Bihari Napló és a MetNet is beszámolt.

A romániai jégesőről tovább fotók a MetNet Facebook-posztjában:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu