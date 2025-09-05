Érkezik az ítéletidő, jégesővel és zivatarokkal csaphat le a hidegfront Hajdú-Biharra! – fotókkal, videóval!

Hidegfront érkezik térségünkbe, keleten ráadásul az erős szél mellett záporok és zivatarok is lehetnek – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán Tóth Tamás meteorológus. Mint írta, a hidegfront péntek éjszaka ér hazánk keleti részére, hatását azonban leginkább szombaton fejti majd ki.

Ítéletnapi időjárást hozhat a hidegfront Hajdú-Biharba, jégesőre és zivatarokra figyelmeztet a neves meteorológus

Fotó: HungaroMet szerk. / Forrás: Facebook / Tóth Tamás meteorológus

A szakember kiemelte, a HungaroMet szombat délre előrejelzett széltérképén jól látszik, hogy Magyarország nyugati kétharmadára az északnyugati szél stabil levegőt szállít, de a nedvesebb légtömeget nem tudja teljesen kiszorítani, és a szélvédett területeken az összeáramlást hoz létre, ami egyfajta gyújtózsinórja lesz a zivatarok fejlődésének – ez alól természetesen Debrecen térsége sem kivétel.

A térképen bekarikázott részen nem is kevés helyen számíthatunk zivatarfelhők, ezáltal hirtelen kialakuló intenzív csapadékgócok fejlődésére délután és este

– mutatott rá Tóth Tamás meteorológus.

Jégeső Debrecenben? – még az is előfordulhat!

A HungaroMet a várható szombati időjárási körülmények miatt figyelmeztető előrejelzést adott ki egyebek mellett Hajdú-Bihar vármegyére is. Azt írták, hogy a zivatarok miatt elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent majd, emellett esetenként szélerősödés, egyes helyeken pedig a jégesőt sem zárták ki.

A zivatarokat felhőszakadás kísérheti az északkeleti tájakon szombaton. A meteorológusok 25-30 mm, helyenként 30-40 mm-t is meghaladó csapadékmennyiséget várnak.

Az esetleges jégeső kapcsán azt írták, amennyiben lesz , úgy 2 cm körül jég hullhat, egy-egy intenzívebb cellában persze előfordulhatnak ennél nagyobb szemek is.

Mielőtt azonban az esőt és a hidegfrontot látva mindenki fellélegezne, az már most látszik, hogy a fentieken túl is tartogat még meglepetések a következő napok időjárása. Az Időkép például arra figyelmeztette követőit, hogy szombaton ugyan enyhül a kánikula a feltámadó északnyugati szél hatására, de a 30 fokos maximumok gyorsan visszatérnek majd.

A felettünk átvonuló hidegfrontról, valamint a hőmérséklet alakulásáról ráadásul egy látványos videót is közzétettek:

