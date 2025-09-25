szeptember 25., csütörtök

1 órája

Zivatarokkal, erős széllel folytatódik az ősz Hajdú-Biharban, és ez csak a kezdet! Mutatjuk a részleteket!

Címkék#zivatar#zápor#időjárás#hidegfront#Hajdú-Bihar

A északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet. Az időjárás-előrejelzés szerint 16 és 15 fok körül alakul hőmérséklet Debrecenben.

Haon.hu

A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal, keleten zivatar is kialakulhat. 

Az időjárás-előrejelzés szerint borongós időre számíthatunk
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Az országos időjárás-előrejelzés szerint az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet.

 A hőmérséklet 15 és 25 fok között alakulhat.  A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 16 és 15 fok körül alakul, éjszaka 10 fokot mérhetünk.

Időjárás: nem meglepő, ha fáj a fejünk

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

