Zivatarokkal, erős széllel folytatódik az ősz Hajdú-Biharban, és ez csak a kezdet! Mutatjuk a részleteket!

A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint borongós idő várható, több helyen esővel, záporokkal, keleten zivatar is kialakulhat.

Az időjárás-előrejelzés szerint borongós időre számíthatunk

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Az országos időjárás-előrejelzés szerint az északkeleti szél sokfelé élénk, olykor erős lehet.

A hőmérséklet 15 és 25 fok között alakulhat. A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 16 és 15 fok körül alakul, éjszaka 10 fokot mérhetünk.

Időjárás: nem meglepő, ha fáj a fejünk

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

