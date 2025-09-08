Durva viharokra számíthatunk! Már gyülekeznek a felhők Hajdú-Bihar felett – radarképpel

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése szerint a késő délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten számítani lehet a záporok, zivatarok kialakulásukra. Az esti órákban a zivatartevékenység átmenetileg gyengül, majd hozzávetőlegesen az éjféli óráktól az Északi-középhegység nyugati térsége felől újabb hullámban képződhetnek, és fokozatosan kelet felé helyeződnek. Az intenzívebb cellákat felhőszakadás (>30-40 mm; lokálisan >50-60 mm), viharos széllökés (60-80 km/h) és kisebb méretű jég (~1-2 cm; kis valószínűséggel >2 cm) kísérheti.

Az időjárás-előrejelzés szerint 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat vármegyénkben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A met.hu radarképe szerint hamarosan eléri Hajdú-Bihart is a vihar:

A radarképen is látható, hogy gyülekeznek a felhők Hajdú-Bihar felett

Forrás: met.hu

Az időjárás miatt több figyelmeztetés is érvényben van

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Hajdú-Biharra zivatarok miatt. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Jégeső is előfordulhat

Forrás: met.hu

Másodfokú (narancssárga) figyelmeztetés van érvényben vármegyénkre felhőszakadás miatt. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Intenzív záporokra, zivatarokra számíthatunk

Forrás: met.hu

